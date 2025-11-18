Monza-Cesena cosa accadrà nei minuti 31-60? 9.324 giorni d'attesa

Un digiuno lungo 9.324 giorni che sarà azzerato domenica prossima al momento del fischio d’avvio del big match Monza-Cesena. Perché biancorossi e bianconeri non si incrociavano in cadetteria dalla 34esima giornata 1999-2000, quando il calendario segnava la data del 14 maggio. Allora terminò con un pareggio per 1-1: Lantignotti al 56’ e Campolonghi all’84’.

Successivamente le due squadre sono sì state avversarie, ma con punti in palio soltanto in Serie C. Nel 2001-2002 fu pareggio ad occhiali, vale a scrivere per 0-0, nel 2008-2009 ecco un 2-0 per i padroni di casa.

Brianzoli che non superano i cesenati in Serie B dal 1985-1986, 3-2. Poi ecco 2 segni X e 2 successi degli ospiti, il più recente per 0-1 nel 1998-1999.

Ammontano a 18 gli incontri disputati fra B e C. La contabilità racconta di 8 vittorie del Monza, 6 pareggi, 4 successi del Cesena, 17 gol marcati dai lombardi e 9 reti fatte dai romagnoli. Scartabellando fra gli almanacchi, inoltre, rintracciamo proprio un Monza-Cesena nel mese di novembre, il 26 del 1979, 3-0 per i biancorossi (Lorini al 28’, Silva al 44’ e all’82’).

Situazione in classifica.

Monza primo a 26 (8V – 2X – 2P con 17GF e 7GS), 15 dei quali al Brianteo (5V – 0X – 1P con 8GF e 3GS). Non pareggia sul proprio campo dallo scorso 15 marzo, 1-1 ospitando il Parma. Cesena terzo a 23 (7V – 2X – 3P con 19GF e 13GS), di cui 15 lontano dal Manuzzi (5V – 0X – 2P con 11GF e 8GS). Non fa X in trasferta dal passato 5 aprile, 1-1 a Bolzano.

Focus sulle marcature.

I lombardi hanno marcato un terzo dei propri centri, 6, fra i minuti 46-60, i romagnoli poco meno della metà, 8, negli ultimi 15 del primo tempo. Insomma, cosa succederà fra il 31’ e il 60’ di Monza-Cesena?

Una risposta potrebbero darcela Dany Mota Carvalho, 4 reti in 8 caps, e Cristian Shpendi, 5 centri in 12 match.

TUTTI I PRECEDENTI A MONZA (SERIE B E SERIE C)

18 incontri disputati

8 vittorie Monza

6 pareggi

4 vittorie Cesena

17 gol fatti Monza

9 gol fatti Cesena

LA PRIMA SFIDA A MONZA IN CAMPIONATO

Monza-Cesena 2-0, 10° giornata 1968/1969

L’ULTIMA SFIDA A MONZA IN CAMPIONATO

Monza-Cesena 2-0, 29° giornata 2008/2009