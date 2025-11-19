Arbitri 12^ giornata Serie A 25/26: statistiche in campionato
Designati gli arbitri che saranno impegnati nei match della dodicesima giornata della Serie A 2025-2026.
La stracittadina milanese è andata a Simone Sozza. Con lui i nerazzurri hanno un bilancio in campionato di 6 successi in altrettanti incroci, mentre i rossoneri contano 2 vittorie e 3 sconfitte in Serie A.
Soprattutto, Sozza era il direttore di gara di Inter-Milan 5-1 alla quarta giornata del 2023-2024.
Cagliari-Genoa, La Penna Federico
Fiorentina-Juventus, Doveri Daniele
Napoli-Atalanta, Di Bello Marco
Udinese-Bologna, Sacchi Juan Luca
Cremonese-Roma, Ayroldi Giovanni
Inter-Milan, Sozza Simone
Lazio-Lecce, Arena Alberto Ruben
Verona-Parma, Pairetto Luca
Sassuolo-Pisa, Di Marco Davide
Torino-Como, Bonacina Kevin
Di seguito i fischietti di ogni singolo match, le presenze e le annate maturate nel massimo campionato italiano, in attesa di aggiornare le statistiche con i numeri di questo torneo.
Arbitri di CAN (presenze in Serie A - stagioni in Serie A - statistiche nel campionato 2025-2026)
Abisso Rosario** (117 – 12; 1 vittoria squadre casa – 2 pareggi – 1 vittoria squadre trasferta)
Allegretta Claudio Giuseppe (0 – 0)
Arena Alberto Ruben (6 – 2; 0 vittorie squadre casa – 5 pareggi – 0 vittorie squadre trasferta)
Ayroldi Giovanni (56 – 7; 1 vittoria squadre casa – 1 pareggio – 3 vittorie squadre trasferta)
Bonacina Kevin (8 – 2; 2 vittorie squadre casa – 0 pareggi – 2 vittorie squadre trasferta)
Calzavara Andrea (0 – 0)
Chiffi Daniele* (120 – 14; 2 vittorie squadre casa – 1 pareggio – 2 vittorie squadre trasferta)
Collu Giuseppe (16 – 3; 3 vittorie squadre casa – 1 pareggio – 3 vittorie squadre trasferta)
Colombo Andrea (51 – 5; 2 vittorie squadre casa – 0 pareggi – 2 vittorie squadre trasferta)
Crezzini Valerio (6 – 2; 3 vittorie squadre casa – 1 pareggio – 1 vittoria squadre trasferta)
Di Bello Marco* (181 – 15; 1 vittoria squadra di casa – 2 pareggi – 0 vittorie squadre trasferta)
Di Marco Davide (4 – 2)
Dionisi Federico** (36 – 7; 0 vittorie squadre casa – 1 pareggio – 0 vittorie squadre trasferta)
Doveri Daniele** (250 – 17; 1 vittoria squadre casa – 1 pareggio – 3 vittorie squadre trasferta)
Fabbri Michael (154 – 14; 1 vittoria squadre casa – 1 pareggio – 0 vittorie squadre trasferta)
Feliciani Ermanno (32 – 4; 3 vittorie squadre casa – 0 pareggi – 1 vittoria squadre trasferta)
Ferrieri Caputi Maria Sole (13 – 3)
Fourneau Francesco (55 – 9; 1 vittoria squadre casa – 1 pareggio – 1 vittoria squadre trasferta)
Galipò Simone (0 – 0)
Guida Marco* (215 – 17; 2 vittorie squadre casa – 3 pareggi – 0 vittorie squadre trasferta)
La Penna Federico (89 – 12; 2 vittorie squadre casa – 2 pareggi – 0 vittorie squadre trasferta)
Manganiello Gianluca (115 – 13; 3 vittorie squadre casa – 1 pareggio – 1 vittoria squadre trasferta)
Marcenaro Matteo (40 – 5; 5 vittorie squadre casa – 0 pareggi – 0 vittorie squadre trasferta)
Marchetti Matteo** (47 – 6; 0 vittorie squadre casa – 0 pareggi – 2 vittorie squadre trasferta)
Maresca Fabio (138 – 12)
Mariani Maurizio (171 – 14; 1 vittoria squadre casa – 1 pareggio – 0 vittorie squadre trasferta)
Marinelli Livio (66 – 9; 2 vittorie squadre casa – 0 pareggi – 1 vittoria squadre trasferta)
Massa Davide (227 – 16; 0 vittorie squadre casa – 2 pareggi – 2 vittorie squadre trasferta)
Massimi Luca (37 – 7)
Mucera Giuseppe (0 – 0)
Pairetto Luca (136 – 13; 0 vittorie squadre casa – 0 pareggi – 1 vittoria squadre trasferta)
Perenzoni Daniele (5 – 3; 1 vittoria squadre casa – 0 pareggi – 0 vittorie squadre trasferta)
Perri Mario (0 – 0)
Pezzuto Ivano (22 – 8; 0 vittorie squadre casa – 1 pareggio – 0 vittorie squadre trasferta)
Piccinini Marco (82 – 9; 0 vittorie squadre casa – 2 pareggi – 1 vittoria squadre trasferta)
Rapuano Antonio (59 – 7; 0 vittorie squadre casa – 1 pareggio – 1 vittoria squadre trasferta)
Sacchi Juan Luca* (68 – 10; 1 vittoria squadre casa – 0 pareggi – 0 vittorie squadre trasferta)
Sozza Simone (66 – 7; 1 vittoria squadre casa – 3 pareggi – 1 vittoria squadre trasferta)
Tremolada Paride (10 – 3; 1 vittoria squadre casa – 1 pareggio – 0 vittorie squadre trasferta)
Turrini Niccolò (0 – 0)
Zanotti Andrea (0 – 0)
Zufferli Luca (31 – 4; 1 vittoria squadre casa – 4 pareggi – 2 vittorie squadre trasferta)
* A Chiffi, Di Bello, Guida e Sacchi conteggiata la presenza per subentri a match in corso in sostituzione dell’arbitro originariamente designato nelle stagioni passate.
** Per Abisso, Dionisi, Doveri e Marchetti conteggiata la presenza anche se sostituiti a match in corso.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.