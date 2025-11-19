Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Arbitri 12^ giornata Serie A 25/26: statistiche in campionato

Arbitri 12^ giornata Serie A 25/26: statistiche in campionatoTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 12:31Le Statistiche
Redazione Footstats

Designati gli arbitri che saranno impegnati nei match della dodicesima giornata della Serie A 2025-2026.
La stracittadina milanese è andata a Simone Sozza. Con lui i nerazzurri hanno un bilancio in campionato di 6 successi in altrettanti incroci, mentre i rossoneri contano 2 vittorie e 3 sconfitte in Serie A.
Soprattutto, Sozza era il direttore di gara di Inter-Milan 5-1 alla quarta giornata del 2023-2024.

Cagliari-Genoa, La Penna Federico
Fiorentina-Juventus, Doveri Daniele
Napoli-Atalanta, Di Bello Marco
Udinese-Bologna, Sacchi Juan Luca
Cremonese-Roma, Ayroldi Giovanni
Inter-Milan, Sozza Simone
Lazio-Lecce, Arena Alberto Ruben
Verona-Parma, Pairetto Luca
Sassuolo-Pisa, Di Marco Davide
Torino-Como, Bonacina Kevin

Di seguito i fischietti di ogni singolo match, le presenze e le annate maturate nel massimo campionato italiano, in attesa di aggiornare le statistiche con i numeri di questo torneo.

Arbitri di CAN (presenze in Serie A - stagioni in Serie A - statistiche nel campionato 2025-2026)
Abisso Rosario** (117 – 12; 1 vittoria squadre casa – 2 pareggi – 1 vittoria squadre trasferta)
Allegretta Claudio Giuseppe (0 – 0)
Arena Alberto Ruben (6 – 2; 0 vittorie squadre casa – 5 pareggi – 0 vittorie squadre trasferta)
Ayroldi Giovanni (56 – 7; 1 vittoria squadre casa – 1 pareggio – 3 vittorie squadre trasferta)
Bonacina Kevin (8 – 2; 2 vittorie squadre casa – 0 pareggi – 2 vittorie squadre trasferta)
Calzavara Andrea (0 – 0)
Chiffi Daniele* (120 – 14; 2 vittorie squadre casa – 1 pareggio – 2 vittorie squadre trasferta)
Collu Giuseppe (16 – 3; 3 vittorie squadre casa – 1 pareggio – 3 vittorie squadre trasferta)
Colombo Andrea (51 – 5; 2 vittorie squadre casa – 0 pareggi – 2 vittorie squadre trasferta)
Crezzini Valerio (6 – 2; 3 vittorie squadre casa – 1 pareggio – 1 vittoria squadre trasferta)
Di Bello Marco* (181 – 15; 1 vittoria squadra di casa – 2 pareggi – 0 vittorie squadre trasferta)
Di Marco Davide (4 – 2)
Dionisi Federico** (36 – 7; 0 vittorie squadre casa – 1 pareggio – 0 vittorie squadre trasferta)
Doveri Daniele** (250 – 17; 1 vittoria squadre casa – 1 pareggio – 3 vittorie squadre trasferta)
Fabbri Michael (154 – 14; 1 vittoria squadre casa – 1 pareggio – 0 vittorie squadre trasferta)
Feliciani Ermanno (32 – 4; 3 vittorie squadre casa – 0 pareggi – 1 vittoria squadre trasferta)
Ferrieri Caputi Maria Sole (13 – 3)
Fourneau Francesco (55 – 9; 1 vittoria squadre casa – 1 pareggio – 1 vittoria squadre trasferta)
Galipò Simone (0 – 0)
Guida Marco* (215 – 17; 2 vittorie squadre casa – 3 pareggi – 0 vittorie squadre trasferta)
La Penna Federico (89 – 12; 2 vittorie squadre casa – 2 pareggi – 0 vittorie squadre trasferta)
Manganiello Gianluca (115 – 13; 3 vittorie squadre casa – 1 pareggio – 1 vittoria squadre trasferta)
Marcenaro Matteo (40 – 5; 5 vittorie squadre casa – 0 pareggi – 0 vittorie squadre trasferta)
Marchetti Matteo** (47 – 6; 0 vittorie squadre casa – 0 pareggi – 2 vittorie squadre trasferta)
Maresca Fabio (138 – 12)
Mariani Maurizio (171 – 14; 1 vittoria squadre casa – 1 pareggio – 0 vittorie squadre trasferta)
Marinelli Livio (66 – 9; 2 vittorie squadre casa – 0 pareggi – 1 vittoria squadre trasferta)
Massa Davide (227 – 16; 0 vittorie squadre casa – 2 pareggi – 2 vittorie squadre trasferta)
Massimi Luca (37 – 7)
Mucera Giuseppe (0 – 0)
Pairetto Luca (136 – 13; 0 vittorie squadre casa – 0 pareggi – 1 vittoria squadre trasferta)
Perenzoni Daniele (5 – 3; 1 vittoria squadre casa – 0 pareggi – 0 vittorie squadre trasferta)
Perri Mario (0 – 0)
Pezzuto Ivano (22 – 8; 0 vittorie squadre casa – 1 pareggio – 0 vittorie squadre trasferta)
Piccinini Marco (82 – 9; 0 vittorie squadre casa – 2 pareggi – 1 vittoria squadre trasferta)
Rapuano Antonio (59 – 7; 0 vittorie squadre casa – 1 pareggio – 1 vittoria squadre trasferta)
Sacchi Juan Luca* (68 – 10; 1 vittoria squadre casa – 0 pareggi – 0 vittorie squadre trasferta)
Sozza Simone (66 – 7; 1 vittoria squadre casa – 3 pareggi – 1 vittoria squadre trasferta)
Tremolada Paride (10 – 3; 1 vittoria squadre casa – 1 pareggio – 0 vittorie squadre trasferta)
Turrini Niccolò (0 – 0)
Zanotti Andrea (0 – 0)
Zufferli Luca (31 – 4; 1 vittoria squadre casa – 4 pareggi – 2 vittorie squadre trasferta)

* A Chiffi, Di Bello, Guida e Sacchi conteggiata la presenza per subentri a match in corso in sostituzione dell’arbitro originariamente designato nelle stagioni passate.
** Per Abisso, Dionisi, Doveri e Marchetti conteggiata la presenza anche se sostituiti a match in corso.

© Riproduzione riservata
Articoli correlati
Lazio, dalle parole di Sarri al comunicato apprezzato dall'AIA: il lunedì "arbitrale"... Lazio, dalle parole di Sarri al comunicato apprezzato dall'AIA: il lunedì "arbitrale"
Scandalo scommesse in Turchia: 17 arbitri e un presidente di Super Lig arrestati... Scandalo scommesse in Turchia: 17 arbitri e un presidente di Super Lig arrestati a Istanbul
Arbitri 11^ giornata Serie A 25/26: statistiche in campionato Arbitri 11^ giornata Serie A 25/26: statistiche in campionato
Altre notizie Le Statistiche
Arbitri 12^ giornata Serie A 25/26: statistiche in campionato Arbitri 12^ giornata Serie A 25/26: statistiche in campionato
Fiorentina e Juventus hanno perso la testa negli scontri diretti al Franchi Fiorentina e Juventus hanno perso la testa negli scontri diretti al Franchi
I portieri hanno parato 3 rigori su 6 ma il match è senza penalty da 4.633 giorni... I portieri hanno parato 3 rigori su 6 ma il match è senza penalty da 4.633 giorni
Monza-Cesena cosa accadrà nei minuti 31-60? 9.324 giorni d'attesa Monza-Cesena cosa accadrà nei minuti 31-60? 9.324 giorni d'attesa
Padova da +5, Venezia da -5 nei secondi tempi. Un derby su tre finisce 0-0 Padova da +5, Venezia da -5 nei secondi tempi. Un derby su tre finisce 0-0
L'anima opposta di Inter e Lazio, tra coop del gol e clean sheet L'anima opposta di Inter e Lazio, tra coop del gol e clean sheet
Chivu e un pareggio molto strano con la Lazio. Sarri bene contro l'Inter Chivu e un pareggio molto strano con la Lazio. Sarri bene contro l'Inter
La Roma ha fatto cinquina con l'Udinese. Riuscirà a raggiungere la sesta in fila?... La Roma ha fatto cinquina con l'Udinese. Riuscirà a raggiungere la sesta in fila?
Editoriale di Fabrizio Biasin Immagine box laterale di Fabrizio Biasin Inter: derby rovente e l’alternativa a Dumfries. Milan: derby rovente e l’effetto Rabiot. Napoli: meno parole di Conte, più idee di Conte. E la paura dell’Italia…
Le più lette
1 Inter: derby rovente e l’alternativa a Dumfries. Milan: derby rovente e l’effetto Rabiot. Napoli: meno parole di Conte, più idee di Conte. E la paura dell’Italia…
2 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: a Sorrento arriva Cristian Serpini
3 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 18 novembre
4 Due nomi per gennaio, Tuttosport oggi in apertura: "Juve shopping scudetto"
5 La Juventus di Comolli guarda al mercato francese, fari puntati su Nzingoula
Ora in radio
Maracanã 13:05Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
TMW News 18:00TMW News
Notizie, opinioni e attualità.
Primo piano
Immagine top news n.0 Juve, Chiellini: "Prima il ds poi il mercato. Rinnovo Yildiz? Calma, c'è la volontà da parte di tutto"
Immagine top news n.1 Ne mancano solo sei: tutte le squadre qualificate (e quelle in corsa) ai Mondiali 2026
Immagine top news n.2 Tare non si nasconde, lui come il suo Milan. Anche se parla come Allegri
Immagine top news n.3 Tutto ciò che c'è da sapere sull'incredibile storia di Curacao e del suo CT Advocaat
Immagine top news n.4 Palestra conquista tutti: da Baldini a Fabregas e Pisacane. Il futuro? Da Palladino
Immagine top news n.5 La Juve torna in campo: Fiorentina nel mirino e Comolli a un passo dal Ds
Immagine top news n.6 Curacao stacca il pass Mondiale! Alla Coppa del Mondo 2026 anche Haiti e Panama
Immagine top news n.7 Risultati, qualificate al Mondiale, playoff: i verdetti dopo l'ultima giornata della fase a gironi
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Le date cerchiate in rosso da Gattuso per rivedere la Nazionale prima del 23 marzo Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 I numeri da inizio stagione della Goal Machine di Solbakken. Sono senza senso
Immagine news podcast n.2 L'Inter ha deciso: cambierà la difesa in estate. E ha già tre nomi in testa
Immagine news podcast n.3 Spalletti e la sosta per rivoluzionare la Juventus. Che cambia per Koopmeiners?
Immagine news podcast n.4 Come il Napoli reagirà sul mercato all'incredibile emergenza infortuni
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Banchieri vota Vicenza: "Squadra superiore alle altre, vincerà il campionato"
Immagine news Serie C n.2 Zauli: "La retrocessione dalla B alla C pesa tanto, lo dimostrano Perugia e Crotone"
Immagine news Altre Notizie n.3 Napoli, quanto durerà la tregua con Conte? Lo dicono gli opinionisti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 In Croazia celebrano Sucic e Pasalic: "Più qualità offensiva di Brozovic e Kovacic"
Immagine news Serie A n.2 Le possibili avversarie dell’Italia: l'Irlanda del Nord punta sui ragazzi di Liverpool
Immagine news Serie A n.3 Juve, Chiellini: "Prima il ds poi il mercato. Rinnovo Yildiz? Calma, c'è la volontà da parte di tutto"
Immagine news Serie A n.4 Leonardo: "Al Milan allenai per preparare la vendita del club. Inter? Solo per Moratti"
Immagine news Serie A n.5 Il romanista Cobolli: "Non baratterei la Davis con lo Scudetto, ma Gasp lo vincerà"
Immagine news Serie A n.6 Thiago Silva strizza l'occhio all'Europa: Milan possibilità, ma lui ha una priorità
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Serie B in nazionale: impegni per 40 giocatori. Dagasso in gol, Cherubini show con l'Italia U21
Immagine news Serie B n.2 Serie B, gli arbitri della 13ª giornata: Padova-Venezia, c'è Maresca. Fourneau per Avellino-Empoli
Immagine news Serie B n.3 Sampdoria, bufera sul bilancio 2024: il club smentisce e minaccia azioni legali
Immagine news Serie B n.4 Catanzaro, Pompetti: "Non smetterò mai di ringraziare Pescara. Sarò in tribuna"
Immagine news Serie B n.5 Modena, Chichizola: "Ho iniziato con il basket, a 12 anni mi hanno messo in porta"
Immagine news Serie B n.6 Carrarese, Ruggeri: "Contro la Reggiana con serenità. Dobbiamo ritrovare solidità"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Lunedì 24/11 a Roma la presentazione della Coppa Italia Serie C Regionale Trenitalia
Immagine news Serie C n.2 Serie C, due turni di fuoco: la vetta del Girone A passa dagli scontri diretti
Immagine news Serie C n.3 Sorrento, Serpini: "Immediata sintonia con la dirigenza. Dobbiamo lavorare forte"
Immagine news Serie C n.4 Lecco, il presidente Aliberti annuncia: "Nuovi soci entro due settimane"
Immagine news Serie C n.5 Banchieri vota Vicenza: "Squadra superiore alle altre, vincerà il campionato"
Immagine news Serie C n.6 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: a Sorrento arriva Cristian Serpini
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Olanda-Lituania, gli Oranje vogliono chiudere in bellezza
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Germania-Slovacchia, il primo posto del girone passa da qui
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Italia Norvegia
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 L'Inter ospita l'Hacken: c'è da rimontare l'1-0. Il programma di Women's Europa Cup
Immagine news Calcio femminile n.2 C'è il Lione sulla strada della Juve. Roma in Belgio per i 3 punti. La 4ª giornata di UWCL
Immagine news Calcio femminile n.3 Bavagnoli: "Sempre chiari gli obiettivi per il futuro. Con la Roma c'è una visione comune"
Immagine news Calcio femminile n.4 Milan, Giuliani: "Oggi le bambine hanno modelli femminili. Dobbiamo essere credibili"
Immagine news Calcio femminile n.5 Inter, Piovani: "Siamo ridotte all'osso, ma nei momenti difficili si vede la vera squadra"
Immagine news Calcio femminile n.6 Parma, Aurelio: "Krause investe nel calcio femminile perché vuole, non perché deve"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.163 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Daniele Minelli, la storia di un arbitro "punito" ingiustamente dal "sistema" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 I quattro schiaffi con la Norvegia potrebbero essere un grande vantaggio…