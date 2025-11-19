Arbitri 12^ giornata Serie A 25/26: statistiche in campionato

Designati gli arbitri che saranno impegnati nei match della dodicesima giornata della Serie A 2025-2026.

La stracittadina milanese è andata a Simone Sozza. Con lui i nerazzurri hanno un bilancio in campionato di 6 successi in altrettanti incroci, mentre i rossoneri contano 2 vittorie e 3 sconfitte in Serie A.

Soprattutto, Sozza era il direttore di gara di Inter-Milan 5-1 alla quarta giornata del 2023-2024.

Cagliari-Genoa, La Penna Federico

Fiorentina-Juventus, Doveri Daniele

Napoli-Atalanta, Di Bello Marco

Udinese-Bologna, Sacchi Juan Luca

Cremonese-Roma, Ayroldi Giovanni

Inter-Milan, Sozza Simone

Lazio-Lecce, Arena Alberto Ruben

Verona-Parma, Pairetto Luca

Sassuolo-Pisa, Di Marco Davide

Torino-Como, Bonacina Kevin



Di seguito i fischietti di ogni singolo match, le presenze e le annate maturate nel massimo campionato italiano, in attesa di aggiornare le statistiche con i numeri di questo torneo.

Arbitri di CAN (presenze in Serie A - stagioni in Serie A - statistiche nel campionato 2025-2026)

Abisso Rosario** (117 – 12; 1 vittoria squadre casa – 2 pareggi – 1 vittoria squadre trasferta)

Allegretta Claudio Giuseppe (0 – 0)

Arena Alberto Ruben (6 – 2; 0 vittorie squadre casa – 5 pareggi – 0 vittorie squadre trasferta)

Ayroldi Giovanni (56 – 7; 1 vittoria squadre casa – 1 pareggio – 3 vittorie squadre trasferta)

Bonacina Kevin (8 – 2; 2 vittorie squadre casa – 0 pareggi – 2 vittorie squadre trasferta)

Calzavara Andrea (0 – 0)

Chiffi Daniele* (120 – 14; 2 vittorie squadre casa – 1 pareggio – 2 vittorie squadre trasferta)

Collu Giuseppe (16 – 3; 3 vittorie squadre casa – 1 pareggio – 3 vittorie squadre trasferta)

Colombo Andrea (51 – 5; 2 vittorie squadre casa – 0 pareggi – 2 vittorie squadre trasferta)

Crezzini Valerio (6 – 2; 3 vittorie squadre casa – 1 pareggio – 1 vittoria squadre trasferta)

Di Bello Marco* (181 – 15; 1 vittoria squadra di casa – 2 pareggi – 0 vittorie squadre trasferta)

Di Marco Davide (4 – 2)

Dionisi Federico** (36 – 7; 0 vittorie squadre casa – 1 pareggio – 0 vittorie squadre trasferta)

Doveri Daniele** (250 – 17; 1 vittoria squadre casa – 1 pareggio – 3 vittorie squadre trasferta)

Fabbri Michael (154 – 14; 1 vittoria squadre casa – 1 pareggio – 0 vittorie squadre trasferta)

Feliciani Ermanno (32 – 4; 3 vittorie squadre casa – 0 pareggi – 1 vittoria squadre trasferta)

Ferrieri Caputi Maria Sole (13 – 3)

Fourneau Francesco (55 – 9; 1 vittoria squadre casa – 1 pareggio – 1 vittoria squadre trasferta)

Galipò Simone (0 – 0)

Guida Marco* (215 – 17; 2 vittorie squadre casa – 3 pareggi – 0 vittorie squadre trasferta)

La Penna Federico (89 – 12; 2 vittorie squadre casa – 2 pareggi – 0 vittorie squadre trasferta)

Manganiello Gianluca (115 – 13; 3 vittorie squadre casa – 1 pareggio – 1 vittoria squadre trasferta)

Marcenaro Matteo (40 – 5; 5 vittorie squadre casa – 0 pareggi – 0 vittorie squadre trasferta)

Marchetti Matteo** (47 – 6; 0 vittorie squadre casa – 0 pareggi – 2 vittorie squadre trasferta)

Maresca Fabio (138 – 12)

Mariani Maurizio (171 – 14; 1 vittoria squadre casa – 1 pareggio – 0 vittorie squadre trasferta)

Marinelli Livio (66 – 9; 2 vittorie squadre casa – 0 pareggi – 1 vittoria squadre trasferta)

Massa Davide (227 – 16; 0 vittorie squadre casa – 2 pareggi – 2 vittorie squadre trasferta)

Massimi Luca (37 – 7)

Mucera Giuseppe (0 – 0)

Pairetto Luca (136 – 13; 0 vittorie squadre casa – 0 pareggi – 1 vittoria squadre trasferta)

Perenzoni Daniele (5 – 3; 1 vittoria squadre casa – 0 pareggi – 0 vittorie squadre trasferta)

Perri Mario (0 – 0)

Pezzuto Ivano (22 – 8; 0 vittorie squadre casa – 1 pareggio – 0 vittorie squadre trasferta)

Piccinini Marco (82 – 9; 0 vittorie squadre casa – 2 pareggi – 1 vittoria squadre trasferta)

Rapuano Antonio (59 – 7; 0 vittorie squadre casa – 1 pareggio – 1 vittoria squadre trasferta)

Sacchi Juan Luca* (68 – 10; 1 vittoria squadre casa – 0 pareggi – 0 vittorie squadre trasferta)

Sozza Simone (66 – 7; 1 vittoria squadre casa – 3 pareggi – 1 vittoria squadre trasferta)

Tremolada Paride (10 – 3; 1 vittoria squadre casa – 1 pareggio – 0 vittorie squadre trasferta)

Turrini Niccolò (0 – 0)

Zanotti Andrea (0 – 0)

Zufferli Luca (31 – 4; 1 vittoria squadre casa – 4 pareggi – 2 vittorie squadre trasferta)

* A Chiffi, Di Bello, Guida e Sacchi conteggiata la presenza per subentri a match in corso in sostituzione dell’arbitro originariamente designato nelle stagioni passate.

** Per Abisso, Dionisi, Doveri e Marchetti conteggiata la presenza anche se sostituiti a match in corso.

