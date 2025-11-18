Padova da +5, Venezia da -5 nei secondi tempi. Un derby su tre finisce 0-0

Senza alcun dubbio i derby più prestigiosi sono quelli disputati in Serie A. Nel 1949-1950 arrivò in 3-0 (tripletta di Curti, un centro su rigore), nel 1961-1962 fu un 1-1 (Siciliano e Koelbl). Ma Padova-Venezia ha trascorsi in tutte le categorie professionistiche italiane. Pertanto, anche cadetteria, 16 volte, e Serie C, 15 caps. Complessivamente contiamo 33 scontri diretti fra il 1930-1931 e il 2018-2019. E curiosamente un match ogni tre termina sempre con lo stesso risultato, il pareggio ad occhiali, vale a scrivere lo 0-0, comparso fino a oggi in 11 occasioni (la più recente nel 2008-2009).

La più recente vittoria dei Biancoscudati risale all’ultimo faccia a faccia, 1-0 con Ravanelli man of the match al minuto 40. L’ultimo successo arancioneroverde è del 2016-2017, 0-1 con Moreo match winner al 47’.

La situazione a qualche giorno dal derby.

Padova con 14 punti (3V – 5X – 4P con 12GF e 14GS), poco meno della metà, 6, all’Euganeo (1V – 3X – 1P con 7GF e 7GS). Venezia a quota 19 (5V – 4X – 3P con 20GF e 12GS), soltanto 4, però, lontano dal Penzo (0V – 4X – 2P con 6GF e 8GS).

Attenzione i Lagunari non conquistano l’intera posta in palio in trasferta dal 20 maggio 2024. Allora fu 0-1 a Palermo in occasione dei play-off. Successivamente ecco 26 impegni fra regular season e spareggi con un bilancio di 14 pareggi e 12 sconfitte. Soprattutto, 21 gol marcati dagli arancioneroverdi e 42 incassati dagli avversari di altri colori. In conclusione, concentrandoci su quest’ultimo dato balza agli occhi il rapporto di 2 rei subite contro 1 fatta …

PS: nel passaggio dal primo tempo al triplice fischio finale il Padova ha migliorato il proprio bottino di punti da 9 a 14 (+5), mentre il Venezia lo ha peggiorato da 24 a 19 (-5). Per ultimo, quella di Stroppa è la più larga coop del gol in questa cadetteria con i sui 12 marcatori differenti.

TUTTI I PRECEDENTI A PADOVA (SERIE A, SERIE B E SERIE C)

33 incontri disputati

17 vittorie Padova

13 pareggi

3 vittorie Venezia

41 gol fatti Padova

14 gol fatti Venezia

LA PRIMA SFIDA A PADOVA IN CAMPIONATO

Padova-Venezia 2-0, 9° giornata 1930/1931

L’ULTIMA SFIDA A PADOVA IN CAMPIONATO

Padova-Venezia 1-0, 2° giornata 2018/2019