I portieri hanno parato 3 rigori su 6 ma il match è senza penalty da 4.633 giorni

Negli ultimi due campionati di Serie A, 2023-2024 e 2024-2025, il Napoli sul proprio campo non è riuscito a vincere con due squadre: la Lazio (1-2 il 2 settembre 2023 e 0-1 l’8 dicembre 2024) e l’Atalanta (0-3 il 30 marzo e il 3 novembre 2024). Con tutte le altre avversarie almeno in un’occasione ha raccolto punti.

La sconfitte più datata fu firmata da Mirancuk, Scamacca e Koopmeiners. Quella più recente da Lookman (doppietta) e Retegui.

Per rintracciare un risultato positivo per gli azzurri dobbiamo scartabellare gli almanacchi fino al 2022-2023, 2-0 con centri di Kvaratskhelia e Rrahmani.

Completiamo queste ultime volte rintracciando anche i segni X: con gol il 2-2 del 2019-2020, senza nel 2008-2009 (pensare che lo 0-0 è il terzo risultato più ricorrente al termine dei Napoli-Atalanta, A più B, con 6 caps).

Complessivamente ammontano a 57 gli incontri disputati con un bilancio di 36 vittorie azzurre, 12 pareggi, 9 successi nerazzurri, 95 reti marcate dai locali e 46 gol fatti dagli ospiti.

Attenzione… negli ultimi 10 incroci al Maradona – San Paolo non c’è traccia di rigori. L’ultimo risale al 17 marzo 2013 e fu a vantaggio dei padroni di casa. Sabato saranno trascorsi esattamente 4.633 giorni da quella massima punizione. In questo torneo i campani ne hanno calciate 3 e affrontate 4 (2 parate da Milinkovic-Savic), mentre gli orobici non se ne sono visti assegnare ancora una ma ne hanno subite 2 (1 sventata da Carnesecchi). L’ultimo penalty a favore della Dea in Serie A? Al momento del fischio d’avvio della trasferta a Napoli saranno trascorsi 209 giorni, Atalanta-Lecce del 27 aprile scorso.

Come ripartono i due club?

Napoli con 22 punti (7V – 1X – 3P con 16GF e 10GS), 13 dei quali in casa (4V – 1X – 0P con 9GF e 4GS). Negli ultimi due turni ha fatto solo 1 punto. Atalanta a 13 (2V – 7X – 2P con 13GF e 11GS), di cui 6 in trasferta (1V – 3X – 1P con 6GF e 4GS). Non vince dalla quarta giornata e negli ultimi 2 turni ha rimediato altrettanti KO.

PS: fari puntati sul ritorno di Raffaele Palladino in panchina.

TUTTI I PRECEDENTI A NAPOLI (SERIE A E SERIE B)

57 incontri disputati

36 vittorie Napoli

12 pareggi

9 vittorie Atalanta

95 gol fatti Napoli

46 gol fatti Atalanta

LA PRIMA SFIDA A NAPOLI IN CAMPIONATO

Napoli-Atalanta 1-0, 25° giornata 1937/1938

L’ULTIMA SFIDA A NAPOLI IN CAMPIONATO

Napoli-Atalanta 0-3, 11° giornata 2024/2025