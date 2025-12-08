Modena, Sottil: "Difficile trovare le parole. Gol dell'1-1? Non ci sono immagini chiare"

Il tecnico del Modena Andrea Sottil ha commentato così, ai canali ufficiali del club gialloblù, il primo stop interno della stagione rimediato oggi nel match delle 12.30 contro il Catanzaro: “Difficile trovare le parole, la rabbia è tanta. Abbiamo fatto per l’ennesima volta una grande prestazione, siamo qua a parlare di una sconfitta veramente surreale: due pali, le occasioni di Santoro, Di Mariano, Pyhhtia…Senza subire tra l’altro niente.

Sul gol dell’1-1 - prosegue Sottil - non ci sono immagini chiare, è un episodio assurdo: dall’unica ripresa che c’è si vede che la palla non entra, senza la certezza n0n si può convalidare il gol. Accettiamo il verdetto del campo, purtroppo è un periodo dove gli episodi non ci girano a favore, dobbiamo essere a bravi a tornare a farli girare dalla nostra parte“.