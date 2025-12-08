TMW Union Brescia, si va verso la fiducia a tempo per Diana: Ternana sfida decisiva

L’Union Brescia dovrebbe continuare con Aimo Diana almeno fino mercoledì quando andrà in scena la sfida di Coppa Italia Serie C contro la Ternana. È quanto ha raccolto la redazione di Tuttomercatoweb in merito alla posizione del tecnico bresciano dopo il ko nel derby contro il Lumezzane di ieri che allontana ulteriormente il primo posto in classifica, -13 dal Vicenza, e aggrava una crisi che dura ormai da un mese con l’ultimo successo in campionato che risale al due novembre in casa della Triestina: da allora due sconfitte e tre pari con in mezzo la vittoria in coppa con la Sambenedettese.

Nella giornata di oggi andrà comunque in scena un vertice fra il patron Giuseppe Pasini e il direttore sportivo Andrea Ferretti per fare il punto della situazione e che dovrebbe dare a Diana una fiducia a tempo visto che il calendario non conosce pause e ci sarebbe poco tempo per preparare con un altro allenatore i prossimi due impegni ravvicinati.

A pesare sulla decisione anche il gran numero di infortunati, sei-sette, nella rosa dell'Union Brescia che hanno costretto il tecnico ad avere meno soluzioni e ricambi nell'ultimo periodo. Diana dunque dovrà giocarsi le sue carte in questa settimana per cercare di risollevare la squadra e salvare definitivamente la propria panchina.