Mantova-Reggiana 0-1, le pagelle: Marras una scheggia, Charlys rovina la prestazione. Bonfanti annullato
Risultato finale: Mantova-Reggiana 0-1
MANTOVA
Festa 6 - Sulla botta potente di Reinhart non può fare niente. Salva i suoi dal 2-0 nei minuti finali.
Maggioni 6 - Custodisce la sfera come fosse un vaso di cristallo. Perfetto su Tavsan non gli permette di liberare il destro.
Cella 5,5 - Soffre la gamba di Gondo che viaggia al doppio della velocità. Cliente particolarmente scomodo.
Castellini 6 - Prova a dettare la via della tranquillità al suo reparto. I ghepardi della Reggiana però avanzano ferocemente, oggi c'è da fare gli straordinari.
Fedel 6 - Ci prova con tutte le forze a costruire qualcosa di buono là davanti, poco supportato non può spostare le montagne da solo.
Trimboli 5,5 - Prova a sfondare con qualche fraseggio ma trova gli spazi tutti chiusi.
Artioli 6 - Cerca sempre l'appoggio sul compagno più vicino. Viene spesso raddoppiato e buttato per terra. Dal 71' Falletti 6 - Entra per suonare la carica. Cuore e anima, ci mette tutto.
Wieser 5 - Si prende un bel rischio su Marras, poco incisivo. Si fa scippare il pallone troppo facilmente. Dal 57' Paoletti 6,5 - Dà del filo da torcere a Motta. Tenta il tiro su tutti i palloni che gli arrivano, vuole riprendere la gara a tutti i costi.
Galuppini 6 - Il più propositivo nel terzetto offensivo. Buone idee ma poca sostanza. Dal 57' Marras T. 6 - I compagni lo cercano sempre per provare a sfondare dalla sua parte. Entra in area ma non riesce a scavalcare il muro di Dionigi.
Bonfanti 5 - Gli vengono prese molto bene le misure. Fatica a incidere come vorrebbe. Dal 76' Mensah S.V.
Ruocco 6 - Punta e cerca l'uno contro uno. Personalità e coraggio. Dal 71' Caprini 5,5 - Meno incisivo degli altri. Fatica a entrare nella manovra.
Davide Possanzini 5 - Fatica tanto nel primo tempo a esprimere il suo gioco. Dionigi gli prende bene le misure e non lo fa sfogare. Poi si riprende nella seconda frazione di gioco ma non basta. Ci vuole di più.
REGGIANA
Motta 6 - Superman su Galuppini nel primo tempo. Poi compie parate tutto sommato tranquille.
Papetti 6,5 - Attento e preciso soprattutto nei duelli aerei. Chiude gli spazi e non si fa scavalcare da nessuno.
Magnani 7 - Prestazione importante. Nega tutto agli avversari.
Quaranta 6,5 - Si prende falli intelligenti. Vispo e decisivo evita grandi guai.
Marras M. 7,5 - E' una scheggia sulla fascia, apparecchia il pallone per la mina di Reinhart. Non sbaglia nulla. Dal 61' Libutti 6 - Tiene lontano le maglie del Mantova. Protegge bene la sua area.
Charlys 5 - Lotta per la squadra con voglia e grinta. Poi lascia la squadra in dieci a un minuto dal 90' per una manata a Maggioni. Prestazione macchiata, avrebbe meritato almeno 7.
Reinhart 7 - E' un missile quello che parte dal suo piede e buca la rete di Festa. Dall'82 Bertagnoli S.V.
Bozzolan 6,5 - Sempre attento è bravo a dimenarsi tra le maglie avversarie. Partita diligente nonostante il giallo nel primo tempo. Dall'82 Bonetti S.V.
Portanova 6,5 - Si divora un gol fatto dopo essersi trovato davanti a Festa. Lotta con grande sacrificio.
Girma 6,5 - Duello fisico con Maggioni molto interessante, oggi è molto ispirato. Mai sazio di mettere palloni in area di rigore. Con Marras fa la staffetta. Dal 46' Tavsan 6,5 - Entra e crea subito scompiglio.
Gondo 6,5 - Mette in crisi la difesa del Mantova con i suoi scatti in avanti. Sfortunato sul rimpallo che aveva portato al suo gol. Lavora per gli altri, è fondamentale. Dal 76' Novakovich S.V.
Davide Dionigi 7 - Grande gara al Martelli. La sua Reggiana è sempre lucida e attenta. La linea difensiva non sbaglia nulla.
