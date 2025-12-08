TMW Radio Impallomeni: “Napoli squadra da battere. Roma? Non può prescindere dall'intensità”

Stefano Impallomeni ha rilasciato svariate dichiarazioni nel corso del pomeriggio di Maracana. Queste le sue parole a Tmw Radio:

A chi dedichi un pensiero dopo il weekend di campionato?

"Lo dedico al Napoli e a Conte, che hanno ottenuto sei punti tra Roma e Juventus. Si confermano la squadra da battere, non solo perché hanno vinto l'anno scorso, ma perché stanno dimostrando di poter vincere anche in questa stagione".

Perché la Juventus di Spalletti continua ad andare così piano?

"Il più delle volte se hai una società forte è difficile che tu possa avere una squadra debole. Ci vuole pazienza ovviamente, nonostante le perplessità sulle ultime finestre di mercato. Detto ciò Spalletti non è un mago; è un ottimo allenatore, ma ieri si è vista una differenza abissale con il Napoli. I bianconeri sono altalenanti e sono ancora alla ricerca di loro stessi. Poi c'è da discutere sulla squalità degli interpreti, dato che ieri il centrocampo titolare della Juventus ha perso contro McTominay, Elmas e Vergara".

Per la Fiorentina la salvezza sta diventando difficile?

"Quando ci sono queste situazioni risaltano agli occhi immagini emblematiche, come l'episodio sul rigore o gli errori di un portiere affidabile come De Gea. Giocando in questa maniera di sicuro non ci si salva. Penso che ora si debba iniziare a pensare a fare anche delle partite orribili pur di portare a casa il risultato".

Che è successo alla Roma nella sconfitta di Cagliari?

"La verità è che la Roma non può prescindere dall'intensità, mentre ultimamente i giocatori arrivano sempre secondi sul pallone. Ndicka ha detto bene a fine parttia, affermando come i giocatori non avessero capito che tipo di partita avrebbero dovuto giocare. Probabilmente la Roma è uscita al di fuori della categoria delle squadre in lotta per il titolo. Del resto sono stati segnati solo quindici gol e continuare con Baldanzi centravanti è complicato".