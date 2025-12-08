Serie B, 15ª giornata: il Frosinone aggancia il Monza in vetta alla classifica

Sono appena terminate le cinque gare delle 15 valide per la 15ª giornata del campionato di Serie B. Importante vittoria del Frosinone sulla Juve Stabia che vale i tre punti e l'aggancio in vetta alla classifica al Monza, fermato sull'1-1 dal Sudtirol. Vince anche la Reggiana sul campo del del Mantova. Finiscono 1-1 gli altri due match disputati. Di seguito il quadro completo dei risultati, il programma delle restanti sfide e la classifica aggiornata:

SERIE B, 15ª GIORNATA

Empoli-Palermo 0-2

7’ Le Douaron (P), 18’ e 75’ Pohjanpalo (P), 63’ Pellegri (E).

Sampdoria-Carrarese 3-2

2’ e 25' Abiuso (C), 18’ e 82 rig Coda (S), 36’ Henderson (S)

Modena-Catanzaro 1-2

31’ Pedro Mendes (M), 66' Antonini (C), 90'+1 Pittarello (C)

Avellino-Venezia 1-1

41’ Missori (A), 51' Svoboda (V)

Frosinone-Juve Stabia 3-0

45’ e 65' Kvernadze, 61' Calvani

Mantova-Reggiana 0-1

53' Reinhart

Monza-SudTirol 1-1

32’ Maric (M), 76' Odogwu (S)

Padova-Cesena 1-1

75' Adamo (C), 90'+3 Varas (P)

Lunedì 8 dicembre

Ore 17:15

Bari-Pescara

Ore 19:30

Virtus Entella-Spezia

CLASSIFICA

Frosinone 31

Monza 31

Cesena 27

Venezia 26

Palermo 26

Modena 26

Catanzaro 22

Empoli 20

Reggiana 20

Avellino 20

Juve Stabia 19

Padova 18

Carrarese 16

Virtus Entella 15*

Sudtirol 14

Mantova 14

Bari 14*

Sampdoria 13

Spezia 11*

Pescara 9*

* una gara in meno