Serie B, 15ª giornata: il Frosinone aggancia il Monza in vetta alla classifica
Sono appena terminate le cinque gare delle 15 valide per la 15ª giornata del campionato di Serie B. Importante vittoria del Frosinone sulla Juve Stabia che vale i tre punti e l'aggancio in vetta alla classifica al Monza, fermato sull'1-1 dal Sudtirol. Vince anche la Reggiana sul campo del del Mantova. Finiscono 1-1 gli altri due match disputati. Di seguito il quadro completo dei risultati, il programma delle restanti sfide e la classifica aggiornata:
SERIE B, 15ª GIORNATA
Empoli-Palermo 0-2
7’ Le Douaron (P), 18’ e 75’ Pohjanpalo (P), 63’ Pellegri (E).
Sampdoria-Carrarese 3-2
2’ e 25' Abiuso (C), 18’ e 82 rig Coda (S), 36’ Henderson (S)
Modena-Catanzaro 1-2
31’ Pedro Mendes (M), 66' Antonini (C), 90'+1 Pittarello (C)
Avellino-Venezia 1-1
41’ Missori (A), 51' Svoboda (V)
Frosinone-Juve Stabia 3-0
45’ e 65' Kvernadze, 61' Calvani
Mantova-Reggiana 0-1
53' Reinhart
Monza-SudTirol 1-1
32’ Maric (M), 76' Odogwu (S)
Padova-Cesena 1-1
75' Adamo (C), 90'+3 Varas (P)
Lunedì 8 dicembre
Ore 17:15
Bari-Pescara
Ore 19:30
Virtus Entella-Spezia
CLASSIFICA
Frosinone 31
Monza 31
Cesena 27
Venezia 26
Palermo 26
Modena 26
Catanzaro 22
Empoli 20
Reggiana 20
Avellino 20
Juve Stabia 19
Padova 18
Carrarese 16
Virtus Entella 15*
Sudtirol 14
Mantova 14
Bari 14*
Sampdoria 13
Spezia 11*
Pescara 9*
* una gara in meno
