Juventus, Yildiz ai tifosi: "Stiamo lavorando sodo per migliorare, abbiamo bisogno di voi"

Attraverso i propri profili social, in particolare su Instagram, Kenan Yildiz ha commentato la delusione di casa Juventus, all’indomani del ko di Napoli.

“Ieri non siamo riusciti ad ottenere il risultato che volevamo ma stiamo lavorando sodo per migliorare - ha scritto il fantasista turco, autore del momentaneo 1-1 -. Durante il processo abbiamo bisogno del vostro supporto e vi ringraziamo per questo”