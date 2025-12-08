Juventus, Yildiz ai tifosi: "Stiamo lavorando sodo per migliorare, abbiamo bisogno di voi"
TUTTO mercato WEB
Attraverso i propri profili social, in particolare su Instagram, Kenan Yildiz ha commentato la delusione di casa Juventus, all’indomani del ko di Napoli.
“Ieri non siamo riusciti ad ottenere il risultato che volevamo ma stiamo lavorando sodo per migliorare - ha scritto il fantasista turco, autore del momentaneo 1-1 -. Durante il processo abbiamo bisogno del vostro supporto e vi ringraziamo per questo”
Altre notizie Serie A
Editoriale di Enzo Bucchioni Hojlund re di Napoli, azzurri soli in testa. Conte, ora è la sua squadra. Juve solo Yildiz: addio sogni scudetto. Spalletti notte nera, fischiato dal Maradona e senza certezze. E il Milan prova l’aggancio
Le più lette
Ora in radio
18:05Scanner live!
Il calcio è un palcoscenico, viviamo lo spettacolo ma spesso non conosciamo quel che c'è dietro le quinte.
Il calcio è un palcoscenico, viviamo lo spettacolo ma spesso non conosciamo quel che c'è dietro le quinte.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Serie C, vince la Giana Erminio: 2-1 alla Triestina. Tutti i risultati e le classifiche dei tre gironi
Pronostici
Calcio femminile