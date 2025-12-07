Serie A Femminile, Kruse lancia il Como al secondo posto: 1-0 al Parma
Si è concluso il match della serata in Serie A Femminile. Successo di misura del Como che oggi si è imposto per 1-0 in casa del Parma: decide un gol di Kruse all’85’ che permette alle lariane di fare un balzo considerevole in classifica. Di seguito il riepilogo della giornata:
SERIE A WOMEN, 8ª GIORNATA
Sabato 6 dicembre
Napoli Women-Milan 0-2
65’ Grimshaw, 90’+3 Appiah
Roma-Juventus 1-1
12’ Bergamaschi (R), 70’ Pinto (J)
Domenica 7 dicembre
Inter-Genoa 5-0
9’ e 65’ Wullaert, 12’ Csiszar, 45’+1’ Tomasevic, 52’ Milinkovic
Fiorentina-Ternana Women 1-0
2’ Omarsdottir
Parma-Como Women 0-1
85’ Kruse
Lunedì 8 dicembre
Sassuolo-Lazio ore 12:30
Classifica - Roma 19, Como Women 15, Juventus 14, Fiorentina 14, Napoli Women 13, Milan 13, Inter 12, Lazio 9, Parma 7, Sassuolo 6*, Genoa 6, Ternana Women 4
* una gara in meno