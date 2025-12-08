Bari-Pescara, le formazioni ufficiali: Vivarini non cambia. Gorgone rafforza la mediana

Arrivano le formazioni ufficiali di Bari-Pescara, match delle 17:15 valido per la 15ª giornata del campionato di Serie B.

Padroni di casa che non cambiano: Vivarini manda in campo lo stesso 11 che ha pareggiato 0-0 nel recupero infrasettimanale sul campo della Juve Stabia. Delfino che, invece, cambia assetto rispetto al ko interno col Padova dello scorso weekend. La difesa rimane la stessa, ma Gorgone opta per un centrocampista in più e un attaccante in meno. Faraoni e Corazza rimangono i titolari delle corsie esterne, mentre in mediana, assieme al confermato Valzania ci sono Olzar e Dagasso. In avanti, invece, ancora presente Tsadjout con Di Nardo. Out Tonin.

Bari (3-4-2-1): Cerofolini; Meroni, Vicari, Nikolaou; Dickmann, Braunoder, Verreth, Dorvàl; Castrovilli, Pagano; Moncini. Allenatore: Vivarini.

Pescara (3-5-2): Desplanches; Letizia, Brosco, Gravillon; Faraoni, Olzer, Valzania, Dagasso, Corazza; Tsadjout, Di Nardo. Allenatore: Gorgone.