Novara furioso con l'arbitraggio: "Il Vicenza non ha bisogno di aiuti. Siamo arrabbiati e preoccupati"

L’arbitraggio di Fabio Rosario Luongo di Frattamaggiore ha fatto infuriare il Novara nonostante alla fine sia arrivato un prezioso 2-2 contro il Vicenza. Il club piemontese infatti si lamenta per una direzione di gara giudicata non adeguata e ricca di errori a favore dei veneti come il rigore, prima non fischiato, che ha portato all’1-0 di Morra e poi per il gol annullato a Lanini che sembrava fosse partito in posizione regolare.

Nel dopo gara è il presidente Fabio Boveri a usare parole dure: “Pensavamo di averle viste tutte, ma oggi (ieri NdR) la terna si è superata. Siamo alle prese con direzioni di gara che rovinano le nostre gare e penalizzano il nostro lavoro, siamo a dir poco preoccupati. - spiega il numero uno azzurro come riporta Forzanovara.net - Dopo gli episodi gravi delle ultime giornate oggi abbiamo assistito a qualcosa di così spiacevole da non trovare spiegazioni. Il Vicenza non ha bisogno di essere aiutata dagli arbitri per vincere. Noi chiediamo solo imparzialità e competenza. Situazioni non viste oggi. Devo fare i complimenti ai ragazzi perché nonostante tutto hanno avuto attributi maiuscoli. Siamo arrabbiati e chiediamo più rispetto".

“Gli episodi arbitrali è giusto che vengano valutati bene. Io non guardo mai appena finita la partita, i miei collaboratori mi dicevano che forse il gol di Lanini era regolare perché c’è un giocatore sul fondo che tiene in gioco, ma è tutto relativo perché non sai che telecamera usa l’arbitro. - sono invece le parole più accomodanti del tecnico del Novara Andrea Zanchetta - Non voglio commentare gli episodi: a volte ti penalizzano, a volte no. Sono più deluso dell’episodio di domenica scorsa, dove secondo me la testata era evidente e andava espulso. Qui ci sono stati episodi borderline, ma mi rimetto a ciò che ha detto l’arbitro”.