Juventus, torna di moda Greenwood ma serviranno 50 milioni. L'OM apprezza Zhegrova

Centrocampo, difesa, sicuramente, ma in estate la Juventus vorrebbe rinforzare anche l’attacco, rivela oggi la Gazzetta dello Sport. Il rinnovo di Vlahovic sarà il primo passo, non l’unico. Se la trattativa per il serbo decollerà probabilmente dopo Pasqua – l’ottimismo è segnalato in crescita – alla Continassa tengono le antenne dritte sui “simil Yildiz” di destra.

Rivelazione in Ligue 1 dopo i problemi in Premier: ora la Serie A?

Il nome cerchiato in rosso è quello di Mason Greenwood: 25 gol e 8 assist tra Ligue 1 e Coppe. Un pallino già trattato nell’estate 2024 dall’ex DT Cristiano Giuntoli prima del passaggio dell’ala inglese al Marsiglia. Se l’OM non dovesse qualificarsi in Champions, il 24enne ex Manchester United potrebbe essere sacrificato dai francesi.

Possibile scambio con Zhegrova con l'OM

Serviranno almeno 50 milioni, anche perché una percentuale importante della rivendita spetta allo United – però la concorrenza potrebbe essere inferiore al valore effettivo del giocatore: un ritorno in Inghilterra resta complicato per questioni ambientali dopo le problematiche extracalcistiche del passato e con lo scoppio della guerra anche i milioni dell’Arabia potrebbero essere meno attraenti. Potrebbe torna d'attualità uno scambio: al Velodrome, ad esempio, sarebbero pronti a scommettere sul rilancio di Edon Zhegrova, inseguito lo scorso agosto prima del trasferimento a Torino.