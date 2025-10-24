Milan-Pisa, le probabili formazioni: Nkunku dalla panchina. De Winter fa riposare Tomori

Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Milan-Pisa (Venerdì 24 ottobre, ore 20.45, arbitra Zufferli, diretta tv su DAZN e Sky):

Come arriva il Milan

Per rinsaldare la testa della classifica, Massimiliano Allegri riparte dall’undici che ha ribaltato la Fiorentina nell’ultima mezz’ora di gioco. Davanti, dunque, spazio a Santiago Gimenez e a Rafael Leao, duo possibile grazie al recupero di Christopher Nkunku, il quale, accomodandosi in panchina, sarà l’unica alternativa offensiva disponibile. A centrocampo non ci sono grandi scelte: Estupinan è out, quindi a sinistra ancora Bartesaghi, dall’altra parte Saelemaekers con Modric, Fofana e Ricci in mezzo. In difesa, davanti a Maignan, De Winter farà riposare Tomori accompagnando Pavlovic e Gabbia. (da Milano, Antonello Gioia)

Come arriva il Pisa

Gilardino dovrà fare a meno degli indisponibili Lusuardi, Stengs, Esteves e Maucci. Sulla carta dovrebbe essere confermato il 3-5-2 con Semper in porta e Canestrelli e Caracciolo sicuri in difesa. Il dubbio è su chi giocherà tra Albiol e Bonfanti. Ma ha qualche chance anche Denoon. A centrocampo rientra Touré dopo la squalifica sulla destra, mentre a sinistra dovrebbe agire Leris. Aebischer in cabina di regia con Akinsanmiro e uno tra Marin e Vural come mezzali. In attacco Nzola favorito su Meister, mentre Lorran insidia Moreo e Tramoni per l'altro posto da titolare. (da Pisa, Andrea Chiavacci)