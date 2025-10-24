Cremonese-Atalanta, le probabili formazioni: Sulemana, Lookman e Samardzic per una maglia

Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Cremonese-Atalanta (Sabato 25 ottobre, ore 20.45, arbitra Arena, diretta tv su DAZN e Sky):

Come arriva la Cremonese

Con Audero non al 100%, tra i pali della porta della Cremonese ci sarà Silvestri. In difesa mister Nicola, col trio collaudato formato da Terracciano, Baschirotto e il capitano Bianchetti. La sorpresa può arrivare sulla fascia destra, con Barbieri al posto di Zerbin. Per il resto, sulla fascia opposta il solito Pezzella, mentre in mezzo spazio a Payero, Bondo e Vandeputte. In attacco, Vardy dovrebbe essere confermato dal primo minuto, affiancato da Bonazzoli.

Come arriva l'Atalanta

Atalanta imbattuta, ma all'interno di una pareggite che serve a poco per rimanere ai piani alti della classifica. L'obiettivo è uno a Cremona: vincere con concretezza. 3-4-2-1 per la squadra di Ivan Juric. Carnesecchi tra i pali; difesa a 3 con Ahanor, Hien e un primo ballottaggio tra Kossounou e Djimsiti; a centrocampo confermato Ederson con il Pasalic leggermente favorito su De Roon; Bellanova in vantaggio su Zappacosta a destra con Zalewski che ritornerà a sinistra. Davanti confermato De Ketelaere a destra, mentre a sinistra ennesimo ballottaggio Sulemana, Lookman e Samardzic. Unica punta Nikola Krstovic. (da Bergamo, Filippo Davide Di Santo)