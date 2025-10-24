Hellas Verona-Cagliari, le probabili formazioni: Sarr e Mosquera si scaldano, Mina è out

Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Hellas Verona-Cagliari (Domenica 26 ottobre, ore 15.00, arbitra Dionisi, diretta tv su DAZN):

Come arriva il Verona

Paolo Zanetti valuta se cambiare qualcosa nell'assetto visto fino ad ora, anche alla luce del fatto che ora in certi ruoli ha più scelte. Pochi dubbi in difesa dove agiranno Unai Nunez, Nelsson e Valentini davanti a Montipò. Sulla fascia destra torna Belghali, sulla sinistra Frese è in ballottaggio con Bradaric, ma parte favorito. Con Serdar e Gagliardini potrebbe non esserci Bernede, in dubbio con Akpa-Akpro. Senza dimenticare Harroui, che è più facile però entri a gara in corso dopo la panchina di Pisa. In avanti Giovane e Orban dovrebbero essere confermati, anche se la tentazione di cambiare qualcosa, magari per dare una scossa, può venire stavolta: Sarr e Mosquera si scaldano. (da Verona, Daniele Najjar)

Come arriva il Cagliari

Un Cagliari in cerca di riscatto quello che si vedrà domenica contro l'Hellas Verona. La squadra di mister Pisacane è pronta per un'altra battaglia, dove si giocherà il tutto per tutto pur di portare a casa i tre punti. Qualche dubbio sulla formazione titolare che vede anche l'assenza di Mina in difesa. In un possibile 4-3-1-2, sicuramente tra i pali ci sarà il solito Caprile. La linea difensiva potrebbe invece vedere Zappa, Zé Pedro, Luperto e Obert. A centrocampo sembrerebbero essere scelti Palestra, Prati e Adopo. Sulla trequarti Folorunsho a supporto di Esposito e Borrelli. (da Cagliari, Elena Accardi)