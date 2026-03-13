Sassuolo-Bologna, le probabili formazioni: ecco Walukiewicz e Matic, può riposare Lucumi

Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Sassuolo-Bologna (Domenica 15 marzo, ore 15.00, arbitra Bonacina, diretta tv su DAZN):

Come arriva il Sassuolo

Grosso ritrova Pinamonti dopo la squalifica e anche Walukiewicz e Matic che erano a mezzo servizio con la Lazio. Tutti e tre dovrebbero tornare nella formazione titolare. Muric, nonostante l'errore, confermato in porta. Difesa a quattro con Walukiewicz e Garcia sulle fasce, Idzes e Muharemovic al centro. Centrocampo con Matic in cabina di regia e Thorstvedt e Koné ai suoi lati. E in avanti ci sarà il rientro di Pinamonti al posto di Nzola con Berardi e Laurienté a completare il tridente. (da Sassuolo, Antonio Parrotto)

Come arriva il Bologna

Dopo le fatiche di Europa League contro la Roma, il Bologna sarà impegnato nella trasferta di Reggio Emilia, nella quale vorrà tornare a far punti dopo la debacle con l’Hellas Verona e provare a mantenere alti i giri del motore in vista del ritorno europeo di giovedì prossimo. Per farlo Vincenzo Italiano si affiderà nuovamente a Skorupski tra i pali, sebbene Ravaglia speri in una chance da titolare. Negli altri reparti dovranno essere gestite stanchezza, condizioni fisiche e assenze. In difesa potrebbe finalmente riposare Lucumi, con Heggem che tenterà di rimettere minuti nelle gambe dopo lo stop per infortunio. Al suo fianco Vitik. Sugli esterni ci saranno Zortea a destra e Miranda a sinistra (con quest’ultimo squalificato in Europa League che quindi farà una staffetta con Lykogiannis per permettere al greco di riprendere il ritmo partita). A centrocampo senza lo squalificato Ferguson agiranno Freuler, Moro e uno tra Sohm ed Odgaard (favorito lo svizzero, con il danese in campo possibile passaggio dal 4-3-3 al 4-2-3-1). Davanti pochi dubbi: Orsolini, Dallinga e Cambiaghi. Insegue Dominguez. (da Bologna, Leonardo Nevischi)