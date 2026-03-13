Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Hellas Verona-Genoa, le probabili formazioni: Sammarco se la gioca la coppia Orban-Bowie

Hellas Verona-Genoa, le probabili formazioni: Sammarco se la gioca la coppia Orban-Bowie
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 13:20
Redazione TMW

Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Hellas Verona-Genoa (Domenica 15 marzo, ore 12.30, arbitra Marchetti, diretta tv su DAZN):

Come arriva l'Hellas Verona
Paolo Sammarco potrebbe confermare l'undici che ha battuto il Bologna. Da capire se potrà recuperare qualcuno dall'infermeria, almeno per la panchina. Sale di condizione Belghali, che si gioca una maglia con Oyegoke a destra, nel 3-5-2, ma l'algerino dovrebbe partire dalla panchina. In difesa può esser confermato Edmundsson al centro, con Nelsson e Frese braccetti, davanti a Montipò. In mediana spazio ad Akpa-Akpro, Gagliardini ed Harroui, con Bradaric a sinistra. Davanti ancora la coppia Orban-Bowie. (da Verona, Daniele Najjar)

Come arriva il Genoa
Utilizzare l’energia della vittoria contro la Roma senza diminuire il livello dell’attenzione. E’ l’obiettivo di Daniele De Rossi e del suo Genoa in vista della trasferta di Verona. Il tecnico rossoblù non avrà a disposizione lo squalificato Masini che verrà rimpiazzato dal ritorno di Malinovskyi al fianco di Frendrup mentre il raccordo fra centrocampo e attacco dovrebbe essere Messias. Sulle corsie laterali ci potrebbe essere il rientro di Norton-Cuffy, anche se Sabelli domenica scorsa ha fatto una grande partita, a destra e Ellertsson in vantaggio su Martin a sinistra. In difesa davanti a Bijlow ci saranno sempre Marcandalli, Ostigard e Vasquez mentre in attacco potrebbe essere riproposta la coppia formata da Vitinha e Colombo. (da Genova, Andrea Piras)

