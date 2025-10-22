Chivu piega il Saint Gilloise e La Gazzetta dello Sport titola: "Tanta Inter"
"Tanta Inter" è il titolo con cui si apre l'odierna edizione de La Gazzetta dello Sport oggi in edicola in merito alla gara di Champions League giocata ieri. I nerazzurri piegano il Saint Gilloise e restano in testa. In gol anche super Dumfries e Calhanoglu. Chivu ammette: "Qui c'è ancor il fuoco dentro". E adesso tutto il club può pensare con serenità alla sfida di sabato al Maradona con il Napoli, che invece esce a pezzi dalla trasferta di Eindovhen.
