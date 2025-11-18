Via al dopo Olympia. Il Messaggero titola: "La Lazio 'arruola' un'altra aquila per l'Olimpico"
TUTTO mercato WEB
I tifosi della Lazio stanno per riabbracciare il proprio simbolo. A quasi un anno di distanza, infatti, l'aquila è pronta a tornare a sfrecciare all'OIimpico prima del fischio d'inizio delle partite casalinghe dei biancocelesti con l'inno del club in soffondo dopo che, nel mese di gennaio, la società di Lotito aveva deciso di interrompere la collaborazione con l'ex falconiere Juan Bernabè. Lo scandalo che aveva coinvolto l'ex falconiere aveva portato la Lazio a sospendere anche il rituale del volo che durava dal 2010.
"Il dopo Olympia. La Lazio 'arruola' un'altra aquila per l'Olimpico", recita il titolo proposto oggi in un box in prima pagina da Il Messaggero.
Altre notizie Rassegna stampa
Editoriale di Raimondo De Magistris Calendario malato. Una proposta per permettere a Gattuso di avere più di due allenamenti per preparare le gare in cui il calcio italiano si gioca la sua sopravvivenza
Le più lette
2 Calendario malato. Una proposta per permettere a Gattuso di avere più di due allenamenti per preparare le gare in cui il calcio italiano si gioca la sua sopravvivenza
Ora in radio
09:45A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile