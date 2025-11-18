Il ritorno di Kean, l'apertura del Corriere Fiorentino: "Sfida al passato: con la Juve ci sarà"
TUTTO mercato WEB
Moise Kean è pronto a tornare in campo per trascinare la Fiorentina nella sfida contro la Juventus, sua ex squadra. L'attaccante, ancora alle prese col trauma contusivo alla tibia accusato contro il Mainz in Conference League che lo ha costretto a saltare la trasferta di Genova e pure la chiamata in Nazionale, guiderà l'attacco dei viola nel big match in programma sabato alle ore 18 al Franchi. Ad assicurare sul rientro a disposizione del giocatore ci pensa la prima pagina dell'edizione odierna del Corriere Fiorentino.
"Il ritorno di Kean - si legge in un box lanciato oggi quotidiano nel taglio alto -. Moise è pronto a sfidare il suo passato: contro la Juve ci sarà".
Altre notizie Rassegna stampa
Editoriale di Raimondo De Magistris Calendario malato. Una proposta per permettere a Gattuso di avere più di due allenamenti per preparare le gare in cui il calcio italiano si gioca la sua sopravvivenza
Le più lette
2 Calendario malato. Una proposta per permettere a Gattuso di avere più di due allenamenti per preparare le gare in cui il calcio italiano si gioca la sua sopravvivenza
Ora in radio
09:45A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile