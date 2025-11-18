“Io a Como Mister felice”. L’edizione odierna de La Provincia apre con le parole di Fabregas
In vista della gara che porterà il Como sul campo del Torino, lunedì 24 novembre alle ore 18:30 nel match valido per la dodicesima giornata, La Provincia di Como mette in prima pagina l’intervista esclusiva fatta al tecnico dei lariani Cesc Fabregas.
Questi alcuni passaggi proposti dalla testata in apertura: “Io a Como sono felice. Ci vuole fantasia: adesso la gente applaude anche quando non vinciamo. Le sceglie di Suwarso sono valori fondamentali. Il prossimo step? Promuovere giocatori della cantera”
Editoriale di Raimondo De Magistris Calendario malato. Una proposta per permettere a Gattuso di avere più di due allenamenti per preparare le gare in cui il calcio italiano si gioca la sua sopravvivenza
Calendario malato. Una proposta per permettere a Gattuso di avere più di due allenamenti per preparare le gare in cui il calcio italiano si gioca la sua sopravvivenza
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
