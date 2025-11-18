La Roma torna alla tradizione nel 2026/27. Il Romanista titola: “Maglia gioia”
Sarà un ritorno alla tradizione, scrive Il Romanista nella prima pagina di questa mattina, la maglia che indosserà la Roma nella stagione 2026/27. Sia lo stemma che i colori saranno molto vecchio stile, scelta fatta perché quell’anno culminerà con il centenario del club.
Nel frattempo, sale la febbre per la ripresa del campionato. Gasperini e i suoi saranno impegnati domenica pomeriggio - alle ore 15:00 - allo Zini per affrontare la Cremonese. Una trasferta che come le ultime vedrà un vero e proprio esodo dalla capitale, visto che i biglietti sono andati sold out in 15 minuti.
Editoriale di Raimondo De Magistris Calendario malato. Una proposta per permettere a Gattuso di avere più di due allenamenti per preparare le gare in cui il calcio italiano si gioca la sua sopravvivenza
