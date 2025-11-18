Capitoline a secco di gol. Il Corriere di Roma scrive: "Castellanos e Ferguson, ritocca a voi"

In casa Lazio Sarri può sorridere: Castellanos è pronto, l'infortunio è dimenticato, con il Lecce sarà titolare.

E per i biancocelesti non è una notizia banale visto che con il Taty dal 1, la media gol è quattro volte superiore rispetto a quando parte in panchina oppure e infortunato.

Nella Roma Gasperini ha il dilemma in vista della Cremonese. L’obiettivo è recuperare Ferguson per riproporre la formula derby.