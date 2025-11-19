Il rinforzo di Conte, il Corriere dello Sport in prima pagina: "Soccorso Romelu"
"Soccorso Romelu": questo è titolo principale della prima pagina di oggi del Corriere dello Sport. Lukaku punta la Roma: è pronto a tornare. Big Roma lavora per rientrare con il Napoli all'Olimpico. Domenica 30 può rivedere la luce, dopo l'infortunio e tre mesi di stop. Spinazzola ci prova per l'Atalanta. Lobotka c'è, ancora assente Gilmour.
In taglio alto, ecco invece un titolo sulle Nazionali: "Loro ci vanno". Alla lista delle 48 che partecipano ai Mondiali mancano soltanto 6 nomi. Si qualificano anche Spagna, Belgio e Scozia: meraviglioso gol in rovesciata di McTominay contro Hojlund. Domani il sorteggio dei playoff: l'Italia troverà in semifinale la Svezia, l'Irlanda del Nord, la Romania e la Macedonia.
Editoriale di Fabrizio Biasin Inter: derby rovente e l’alternativa a Dumfries. Milan: derby rovente e l’effetto Rabiot. Napoli: meno parole di Conte, più idee di Conte. E la paura dell’Italia…
