Dea, bene i Nazionali. L'Eco di Bergamo: "Sorrisi mondiali per Pasalic e CDK"
Come spesso accade, la prima pagina de L'Eco di Bergamo riserva uno spazio alle tematiche calcistiche. Focus ovviamente sull'Atalanta e, visto che la pausa per le Nazionali sta volgendo al termine, in particolare sui risultati ottenuti dai giocatori nerazzurri con le rispettive rappresentative. Settimane positive in particolare per Pasalic e De Ketelaere.
Sia la Croazia che il Belgio, infatti, hanno conquistato il pass per andare i Mondiali senza bisogno di passare dalle mille incognite dei playoff. Per la compagine croata successi per 3-1 contro le Isole Far Oer e per 3-2 contro il Montenegro, mentre il Belgio ha prima pareggiato contro il Kazakistan e poi sommerso il Liechtenstein con 7 gol (di cui due proprio di CDK).
Editoriale di Fabrizio Biasin Inter: derby rovente e l'alternativa a Dumfries. Milan: derby rovente e l'effetto Rabiot. Napoli: meno parole di Conte, più idee di Conte. E la paura dell'Italia…
