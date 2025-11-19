Corsa ai Mondiali, c'è ancora posto. Il Gazzettino: "L'Italia aspetta i sorteggi"
Si parla anche di calcio oggi in prima pagina su Il Gazzettino. Il tema principale non può che essere quello della Nazionale, che presto conoscerà il suo destino in ottica playoff. Il titolo sugli azzurri, presente in taglio alto è il seguente: "Corsa ai Mondiali, c'è ancora posto: l'Italia aspetta i sorteggi".
Le possibili avversarie della compagine allenata da Gattuso nella semifinale di playoff sono: Svezia, Romania, Macedonia del Nord e Irlanda del Nord. Due di queste quattro hanno eliminato l'Italia nelle ultime due edizioni dei playoff per andare ai Mondiali.
Inter: derby rovente e l'alternativa a Dumfries. Milan: derby rovente e l'effetto Rabiot. Napoli: meno parole di Conte, più idee di Conte. E la paura dell'Italia…
