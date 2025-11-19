La grande occasione. Il Messaggero apre sulla Roma: "A Cremona per il primato in solitaria"
Il quotidiano Il Messaggero oggi in edicola nella propria sezione sportiva si concentra sulla Roma, che avrà una grande occasione già dal ritorno dopo la terza sosta stagionale per le Nazionali. I giallorossi infatti riprenderanno il proprio percorso in campionato domenica pomeriggio, facendo visita alla Cremonese nella sfida in programma allo Zini alle ore 15:00. L'obiettivo degli uomini di Gasperini è di prendersi il primo posto in solitaria, potendo sfruttare una serie di scontri diretti in programma in questo dodicesimo turno.
Primo fra tutti il derby tra Inter e Milan, che si affronteranno alle 20:45 a San Siro. La Roma però guarderà anche alla sfida tra Napoli e Atalanta, in programma sabato al Maradona. Il successo porterebbe gli uomini di Conte in testa alla classifica a quota 25, chiaramente in attesa non solo della gara della Roma ma anche del derby di Milano.
Per la Roma il raggiungimento del primo posto in solitaria sarebbe un risultato straordinario, che non centra esattamente dall'annata 2013-2014. Vincere allo Zini inoltre significherebbe raccogliere la nona vittoria in campionato, la seconda consecutiva dopo quella ottenuta all'Olimpico contro l'Udinese. I giallorossi infine vorranno riscattarsi dopo l'ultimo match esterno, perso proprio a San Siro contro il Milan sul punteggio di 1-0.
