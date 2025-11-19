Chivu sfida Allegri. Il Corriere della Sera su Inter-Milan: "Il derby degli opposti"

Il Corriere della Sera oggi in edicola nella propria sezione sportiva si concentra sul derby tra Inter e Milan, che infiamma già il dodicesimo turno di Serie A. Un confronto che il quotidiano ha definito il derby degli opposti, riferendosi alla sfida tra gli allenatori Cristian Chivu e Massimiliano Allegri. Per il tecnico interista si tratta di un vero debutto come allenatore nel derby di Milano, a cui arriva con due punti in più rispetto al suo collega milanista: 24 punti l'Inter, in testa con la Roma, e 22 il Milan che al momento ha raccolto gli stessi punti del Napoli.

Chivu potrà contare su un attacco a pieno regime, visto che contro il Milan potrà rilanciare la coppia Lautaro Martinez-Thuram. Una risorsa preziosa per il tecnico così come per la stessa Inter, che con 26 reti vanta il miglior attacco di tutta la Serie A. Un dubbio in casa interista invece riguarda Dumfries, alle prese con un fastidio alla caviglia. Al suo posto, sulla corsia destra, in caso di forfait è pronto già Carlos Augusto.

Tra i punti di forza del Milan di Allegri invece c'è la difesa, battuta soltanto in 9 occasioni in questa Serie A. Il tecnico milanista vorrà evitare di subire altri gol contro l'Inter ma guarderà anche alla spinta offensiva, potendo contare sulla coppia Pulisic-Leao in avanti. Tra le notizie positive c'è anche quella del rientro di Rabiot, che dopo un mese ha smaltito l'infortunio muscolare ed è pronto a tornare a dare una mano al Diavolo.