Azzurrini, ecco il riscatto. Il QS in prima pagina sull'Under 21: "Un poker stende il Montenegro"

Il QS oggi in edicola in prima pagina si sofferma anche sull'Italia Under 21, alle prese con i match di qualificazione all'Europeo di categoria. Gli azzurrini di Silvio Baldini hanno raccolto un successo pesantissimo nel sesto match, rifilando un poker ai pari età del Montenegro. L'Italia era passata in svantaggio dopo il gol di Mrvaljevic, trovando il pari con Pisilli e poi passando in vantaggio nella ripresa con Dagasso, allungando infine con Camarda e Fini. Un successo che permette di cancellare la sconfitta subita contro la Polonia qualche giorno fa e che ora vede l'Italia a quota 15, con tre punti di distacco dai polacchi.

JUVENTUS - In primo piano spazio per la Juventus, che sabato pomeriggio riprenderà il proprio percorso in campionato. La Vecchia Signora infatti farà visita alla Fiorentina, nel match fissato alle 18 al Franchi. Spalletti chiede più gol all'attacco bianconero ma nel frattempo, complici i recuperi di Kelly e Cabal, sembra pronto a varare la difesa a quattro.

DERBY - In prima pagina anche il derby tra Inter e Milan, che vedrà anche un confronto generazionale. La sfida verrà giocata per la prima volta da Luka Modric, chiamato a guidare il Diavolo anche nel confronto con la formazione interista. Un discorso che riguarderà anche il giovane Francesco Pio Esposito, che domenica sera potrebbe giocare il suo primo derby di Milano in prima squadra.