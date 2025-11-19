Napoli, è tornato Conte. Il Mattino apre stamattina: "Il cuore oltre le tensioni"
Nella prima pagina di oggi de Il Mattino, viene riservato il consueto spazio alle vicende del Napoli. A tenere banco è la questione legata alla guida tecnica, tornata al suo posto dopo una settimana di riposo e con alle porte degli impegni decisivi. Il titolo è il seguente: "Conte, il cuore oltre le tensioni".
La formazione partenopea ha in programma 2 grandi sfide nell'arco di 4 giorni: contro l'Atalanta in campionato e contro il Qarabag in Champions League. 2 match fondamentali, in cui Conte e i suoi ragazzi possono far dimenticare le polemiche dell'ultimo periodo. Parla Adani: "Conte unico condottiero".
Editoriale di Fabrizio Biasin Inter: derby rovente e l’alternativa a Dumfries. Milan: derby rovente e l’effetto Rabiot. Napoli: meno parole di Conte, più idee di Conte. E la paura dell’Italia…
