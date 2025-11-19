Soulé fa eco alle parole di Gasperini, Il Romanista titola: "We have a dream"
"We have a dream": questo è il titolo principale della prima pagina di oggi de Il Romanista, che riprende delle dichiarazioni rilasciate da Soulé. Prosegue l'argentino ex Frosinone: "Lavoriamo per rimanere lì in alto tanto tempo, i risultati non sono casuali. Sogno come tutta la squadra".
La formazione giallorossa riparte da Cremona, con l'obiettivo di dare ancora più forza alla consapevolezza maturata nelle scorse settimane. Questione attaccanti: Dovbyk non si abbattere dall'infortunio e scalpita. L'ucraino dichiara: "Torno in un mese". Nel frattempo, Ferguson torna ad allenarsi in gruppo".
