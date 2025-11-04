Juve, in Champions è sfida allo Sporting. La Stampa: "Spalletti punta sul nuovo Yildiz"

Il quotidiano La Stampa oggi in edicola nella propria sezione sportiva si concentra sulla Juventus, attesa da una nuova sfida di Champions League. I bianconeri infatti questa sera se la vedranno contro lo Sporting Lisbona, atteso all'Allianz Stadium nella sfida delle 21. E Spalletti cerca la prima vittoria europea da tecnico della Juventus, potendo contare anche sul ritorno di Kenan Yildiz.

L'attaccante turco per la prima volta sarà a disposizione del nuovo allenatore bianconero, che ha intenzione di dare massima libertà al classe 2005. Spalletti infatti avrebbe detto a Yildiz di scegliere dove giocare, a dimostrazione della grande fiducia nei suoi confronti. Il tecnico in ogni caso dovrebbe rilanciarlo da titolare come trequartista nel 3-4-2-1, affiancandolo a McKennie con ogni probabilità. Unica punta invece Vlahovic.

In porta Spalletti si affiderà a Di Gregorio, riproponendo ancora Koopmeiners come braccetto difensivo in una linea completata da Kalulu a destra e Gatti come centrale. In mezzo al campo confermati Locatelli e Thuram mentre sugli esterni dovrebbero agire Cambiaso a Kostic. Una Juventus ambiziosa e in certa di riscatto, soprattutto dopo il ko subito contro il Real Madrid. Il successo contro lo Sporting sarebbe più che significativo per la Juve, che in queste prime tre giornate di Champions ha raccolto appena 2 punti.