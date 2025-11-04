Giallorossi aggrappati al vertice. Il Romanista in prima pagina: "Roma da 10 senza lode"

"10 senza lode". Titola così in prima pagina il quotidiano Il Romanista, che si concentra sul rendimento generale della Roma facendo un bilancio delle prime dieci giornate di Serie A. I giallorossi poco dopo la metà del girone d'andata sono a un passo dal vertice della classifica, presidiato dal Napoli a quota 22. La Roma insegue con 21 punti, gli stessi raggiunti dal Milan dopo il recente successo ottenuti a San Siro contro i capitolini.

A San Siro però si è vista una Roma ricca di qualità, sebbene la strada da percorrere sia ancora tanta. La voglia di crescere in casa romanista è sempre più crescente anche se gli uomini di Gasperini in questo avvio di campionato hanno lanciato segnali importanti. Un bilancio di 7 vittorie e 3 sconfitte, due delle quali incassate proprio contro Milan e Inter nell'arco di poco più di due settimane.

Intanto la Roma riprenderà stamattina gli allenamenti a Trigoria, dove inizierà la preparazione in vista del prossimo match contro l'Udinese, atteso all'Olimpico domenica prossima. Ansia per le condizioni di Paulo Dybala, che ha rimediato un nuovo infortunio muscolare che potrebbe compromettere il suo impiego contro i friulani. Gli esami in programma proprio oggi potranno fornire indicazioni preziose, valide non solo per il match contro l'Udinese ma anche per quelli a venire.