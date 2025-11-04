C'è Napoli-Eintracht ma Antonio Conte tuona, Il Mattino in prima pagina: "Diamo fastidio"

"Diamo fastidio" scrive Il Mattino in prima pagina quest'oggi. Nel taglio alto spazio al Napoli, pronto a scendere in campo quest'oggi alle 18.45 al Maradona per affrontare l'Eintracht Francoforte. Conte a tutto campo.

"Stiamo uniti, l'annata sarà difficile e complessa, ve lo sto dicendo dall'inizio. Onore ai ragazzi che con tutte le difficoltà che ci sono io vedo la classifica e vedo ancora noi lì e domani se vinciamo andiamo a 6 punti... se non ci riusciamo gli altri saranno stati più bravi, amen, ma troveranno sempre un gruppo forte" ha detto il tecnico alla vigilia.

Conte ha poi proseguito: "L'ambiente deve starci vicino, non andate dietro a chi creare problematiche, in eccesso o in difetto. Il Napoli lì dà fastidio, il Napoli che lotta per le prime posizioni dà fastidio, io lo capisco, gli altri devono entrare nell'ottica. Nonostante le difficoltà siamo lì e questo fa paura".