Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

C'è Napoli-Eintracht ma Antonio Conte tuona, Il Mattino in prima pagina: "Diamo fastidio"

C'è Napoli-Eintracht ma Antonio Conte tuona, Il Mattino in prima pagina: "Diamo fastidio"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 07:23Rassegna stampa
Antonio Parrotto

"Diamo fastidio" scrive Il Mattino in prima pagina quest'oggi. Nel taglio alto spazio al Napoli, pronto a scendere in campo quest'oggi alle 18.45 al Maradona per affrontare l'Eintracht Francoforte. Conte a tutto campo.

"Stiamo uniti, l'annata sarà difficile e complessa, ve lo sto dicendo dall'inizio. Onore ai ragazzi che con tutte le difficoltà che ci sono io vedo la classifica e vedo ancora noi lì e domani se vinciamo andiamo a 6 punti... se non ci riusciamo gli altri saranno stati più bravi, amen, ma troveranno sempre un gruppo forte" ha detto il tecnico alla vigilia.

Conte ha poi proseguito: "L'ambiente deve starci vicino, non andate dietro a chi creare problematiche, in eccesso o in difetto. Il Napoli lì dà fastidio, il Napoli che lotta per le prime posizioni dà fastidio, io lo capisco, gli altri devono entrare nell'ottica. Nonostante le difficoltà siamo lì e questo fa paura".

Articoli correlati
Spalletti all'esordio europeo in bianconero, QS in apertura: "Juve chiama Champions"... Spalletti all'esordio europeo in bianconero, QS in apertura: "Juve chiama Champions"
Meglio questa Serie A o altri campionati praticamente già decisi a novembre? Punti... Meglio questa Serie A o altri campionati praticamente già decisi a novembre? Punti di forza e punti deboli delle nuove sette sorelle del nostro calcio
L'ennesimo talento turco dopo Guler e Yildiz. Ma il Napoli tira un sospiro di sollievo... L'ennesimo talento turco dopo Guler e Yildiz. Ma il Napoli tira un sospiro di sollievo
Altre notizie Rassegna stampa
Altra sconfitta. L'Unione Sarda in prima pagina: "La Lazio punisce un buon Cagliari"... Altra sconfitta. L'Unione Sarda in prima pagina: "La Lazio punisce un buon Cagliari"
Fiorentina-Pioli lungo braccio di ferro. Corriere Fiorentino: "Resta solo l'esonero.... Fiorentina-Pioli lungo braccio di ferro. Corriere Fiorentino: "Resta solo l'esonero. D'Aversa in pole"
Giallorossi aggrappati al vertice. Il Romanista in prima pagina: "Roma da 10 senza... Giallorossi aggrappati al vertice. Il Romanista in prima pagina: "Roma da 10 senza lode"
Spalletti all'esordio europeo in bianconero, QS in apertura: "Juve chiama Champions"... Spalletti all'esordio europeo in bianconero, QS in apertura: "Juve chiama Champions"
Pioli non si dimette. Repubblica apre sulla panchina viola: "D'Aversa verso Firenze"... Pioli non si dimette. Repubblica apre sulla panchina viola: "D'Aversa verso Firenze"
Prima vittoria in campionato per il Grifone, Il Secolo XIX: "Finalmente Genoa, all'ultimo... Prima vittoria in campionato per il Grifone, Il Secolo XIX: "Finalmente Genoa, all'ultimo respiro"
Juve, in Champions è sfida allo Sporting. La Stampa: "Spalletti punta sul nuovo Yildiz"... Juve, in Champions è sfida allo Sporting. La Stampa: "Spalletti punta sul nuovo Yildiz"
C'è Napoli-Eintracht ma Antonio Conte tuona, Il Mattino in prima pagina: "Diamo fastidio"... C'è Napoli-Eintracht ma Antonio Conte tuona, Il Mattino in prima pagina: "Diamo fastidio"
Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris Meglio questa Serie A o altri campionati praticamente già decisi a novembre? Punti di forza e punti deboli delle nuove sette sorelle del nostro calcio
Le più lette
1 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: si cambia alla Torres. Esonerato Pazienza
2 Sarri: "Fiorentina? Un dirigente mi ha chiamato ma sapeva che avevo firmato con la Lazio"
3 La Fiorentina può ripartire da D'Aversa e Goretti. Ma intanto è ultima da sola dopo 87 anni
4 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 3 novembre
5 Il Genoa batte il Sassuolo e torna a respirare. Ma difficilmente si rivedranno Murgita e Criscito
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:45A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:05Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 Spalletti carica la Juventus per la Champions. E con lui Vlahovic può davvero restare
Immagine top news n.1 Napoli, è tempo di Champions. Conte punge ancora l'Inter, Marotta risponde: "Va tutto bene"
Immagine top news n.2 La Fiorentina può ripartire da D'Aversa e Goretti. Ma intanto è ultima da sola dopo 87 anni
Immagine top news n.3 Fiorentina, per il ruolo di direttore sportivo avanza la promozione interna di Goretti
Immagine top news n.4 Panchina Fiorentina, fortemente in crescita le quotazioni di D'Aversa. Superato Vanoli
Immagine top news n.5 Juventus, Spalletti: "Lo Sporting è forte. Vlahovic? Sarebbe felice di restare"
Immagine top news n.6 Inter, Marotta ribatte a Conte: "Liberissimo di dire certe cose. Arbitri? Non rispondo"
Immagine top news n.7 Fiorentina, avanti con le valutazioni e possibili scelte a breve: il punto fra tecnico e ds
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano La triste fine della storia di Stefano Pioli con la Fiorentina Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Gimenez ha le ultime chances per dimostrare di essere il 9 che serve al Milan
Immagine news podcast n.2 Il Napoli ha un obiettivo chiaro per la prossima sessione di calciomercato
Immagine news podcast n.3 Cosa farà la Juventus sul mercato a gennaio per la rosa di Spalletti
Immagine news podcast n.4 La Fiorentina promossa per il mercato ma bocciata a ottobre: cosa succede ai Viola?
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Lucchesi: “Guidonia in crescita, ma restiamo con i piedi per terra. L’obiettivo resta la salvezza”
Immagine news Altre Notizie n.2 Galbiati: "Fiorentina, prima si scelga il ds e poi si nomini il nuovo tecnico"
Immagine news Serie A n.3 Chivu, Allegri e Gasperini: la sorpresa delle prime 10 giornate secondo gli ospiti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Genoa, finalmente reazione e vittoria: ora il nuovo allenatore, è corsa a due per la panchina
Immagine news Serie A n.2 L'allegriano per eccellenza è uno che ha sempre giocato. E non è un caso
Immagine news Serie A n.3 L'ennesimo talento turco dopo Guler e Yildiz. Ma il Napoli tira un sospiro di sollievo
Immagine news Serie A n.4 Inter, arriva il Kairat Almaty. Chivu al giro di boa in Champions League
Immagine news Serie A n.5 Lazio, clean sheet e ali decisive: le armi di Sarri per rilanciare i biancocelesti
Immagine news Serie A n.6 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 3 novembre
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Pescara, Sebastiani: "Ultimatum per Vivarini con il Monza? No, ma non sono contento"
Immagine news Serie B n.2 Palermo, si ferma Gomes: lussazione alla spalla sinistra per il centrocampista
Immagine news Serie B n.3 Empoli, si ferma Tyronne Ebuehi: botta in allenamento e pneumotorace
Immagine news Serie B n.4 Sampdoria, Pafundi ha lavorato con il gruppo. Differenziato per Altare, Depaoli e Pedrola
Immagine news Serie B n.5 Bari, Antonucci: "Ora vogliamo fare altri punti, il bel gioco arriverà"
Immagine news Serie B n.6 Cesena, Shpendi dopo il ko con il Bari: "Perdere così fa male, testa alla prossima"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Panchine bollenti in Serie C: salta Pazienza, traballano Formisano e Maiuri
Immagine news Serie C n.2 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: si cambia alla Torres. Esonerato Pazienza
Immagine news Serie C n.3 Benevento, Mehic: "Creiamo tanto, poi arriviamo lì davanti e non riusciamo a concretizzare"
Immagine news Serie C n.4 Serie C, si è chiusa la 12ª giornata: Topalovic trascina l'Inter U23, bene la Vis Pesaro
Immagine news Serie C n.5 Sambenedettese, Eusepi: "Settimana complicata con i due derby, siamo un po' scarichi"
Immagine news Serie C n.6 Lecco, Zanellato: "Orgogliosi di essere così in alto in classifica, Valente ci chiede di dominare"
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Coppa del Mondo 2027, domani a Nyon il sorteggio dei gironi di qualificazione
Immagine news Calcio femminile n.2 Serie A Woman, la Top11 della 4ª giornata: Michela Cambiaghi guida l’attacco
Immagine news Calcio femminile n.3 Como Women, Brambilla: "Il successo sul Genoa ciò da cui dobbiamo ripartire. Dà morale"
Immagine news Calcio femminile n.4 Serie A Women, si è chiusa la 4ª giornata: Roma a punteggio pieno, +5 dalle inseguitrici
Immagine news Calcio femminile n.5 Mondiale Femminile U17, l'Italia si ferma ai Quarti. Schiavi: "Peccato, non abbiamo mai mollato"
Immagine news Calcio femminile n.6 Serie A Femminile, la Fiorentina piega di misura il Sassuolo: decide Janogy
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.163 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Massimo Palanca e quei calci d'angolo che lo hanno fatto entrare nel mito Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Tutta colpa del VAR? No, ma basta cambi di rotta in corsa…