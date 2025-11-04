Spalletti all'esordio europeo in bianconero, QS in apertura: "Juve chiama Champions"
"Juve chiama Champions" è il titolo d'apertura del QS in edicola quest'oggi martedì 4 novembre. Dopo la grande abbuffata con la Serie A, si torna a giocare in Europa. Alle 18.45 il Napoli si prepara a sfidare l'Eintracht, alle 21 la prima europea di Luciano Spalletti sulla panchina della Juventus che allo Stadium affronterà lo Sporting.
La polemica - Conte non ci sta. Il tecnico del Napoli alla vigilia del match con l'Eintracht Francoforte è tornato a parlare di arbitri con riferimento a Beppe Marotta, stuzzicando ancora l'Inter: "Qualcuno parla e loro sbagliano". Il presidente interista: "Non condivido ma c'è democrazia".
Qui Milan - "Milan, Allegri si gode il Maignan ritrovato": il portiere rossonero decisivo contro la Roma con un calcio di rigore parato nel finale a Paulo Dybala. Le sue parate e la sua leadership fondamentali per Allegri e il Milan.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.