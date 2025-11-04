Pioli non si dimette. Repubblica apre sulla panchina viola: "D'Aversa verso Firenze"

Il quotidiano La Repubblica oggi in edicola in prima pagina dedica ampio spazio anche al calcio e in particolar modo alla Fiorentina. I viola stanno affrontando una vera e propria crisi di risultati, certificata dall'ultimo posto in classifica. Sono appena 4 i punti ottenuti dai toscani, che nelle ultime cinque sfide hanno incassato quattro sconfitte. In ballo c'è la posizione dello stesso Stefano Pioli, che ha deciso di non dimettersi rifiutando la buonuscita del club.

Il destino dell'ex Milan tuttavia sembra piuttosto segnato visto che la separazione con la Fiorentina è ormai imminente. La sensazione è che Pioli possa trovare a breve un accordo con il club gigliato, pronto a trovare un sostituto da mandare in panchina già giovedì prossimo, quando la Fiorentina sarà ospite del Mainz in nuovo turno di Conference League. Al momento, in pole position spicca Roberto D'Aversa.

L'ex allenatore del Parma sembra davvero la prima scelta della Fiorentina, che sta valutando anche il profilo di Paolo Vanoli. Chiunque arriverà a Firenze in ogni caso sarà chiamato a una svolta soprattutto in Serie A, dove la Fiorentina al momento è ancora a secco di vittorie al pari di Pisa e Verona. Un digiuno che potrebbe essere interrotto già domenica, quando i toscani faranno visita al Genoa nell'undicesimo turno di campionato in programma al Ferraris.