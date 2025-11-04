Altra sconfitta. L'Unione Sarda in prima pagina: "La Lazio punisce un buon Cagliari"
"La Lazio punisce un buon Cagliari". Titola così in prima pagina il quotidiano L'Unione Sarda, che si concentra sul posticipo giocato ieri tra Lazio e Cagliari. Un ko pesante per i sardi, puniti dai biancocelesti nonostante una buona prestazione. La formazione di Pisacane ha costruito all'Olimpico, dove ha resistito per oltre un'ora subendo la rete di Isaksen soltanto al sessantacinquesimo. Una marcatura seguita da quella di Zaccagni, che in pieno recupero ha raddoppiato per la Lazio.
Guardando alla classifica il Cagliari non fa nessun passo in avanti, visto che rimane fermo a quota 9. Per i sardi si tratta della seconda sconfitta consecutiva dopo quella subita contro il Sassuolo, un ko che conferma una crisi di risultati che dura da diverse partite. Nelle ultime quattro uscite di Serie A, infatti, il Cagliari ha raccolto un solo punto contro il Verona subendo anche una sconfitta interna contro il Bologna.
La formazione di Pisacane quindi sarà chiamata al riscatto nel prossimo turno, che vedrà il Cagliari impegnato ancora in trasferta. Il percorso dei rossoblu infatti proseguirà sabato al Sinigaglia dove il Como, reduce dal pareggio contro il Napoli, ospiterà i sardi nel match fissato alle 15:00. Un'occasione importante per il Cagliari, pronto a rifarsi e a guadagnare terreno in ottica salvezza.
