Fiorentina-Pioli lungo braccio di ferro. Corriere Fiorentino: "Resta solo l'esonero. D'Aversa in pole"
"Fiorentina e Pioli lungo braccio di ferro. Resta solo l'esonero. D'Aversa in pole" scrive il Corriere Fiorentino in prima pagina quest'oggi. La Fiorentina dovrebbe cambiare allenatore con l'addio a Stefano Pioli (senza dimissioni).
Una lunga giornata di incontri, discussioni, richieste di dimissioni respinte al mittente e l'ira di Commisso che corre sulla linea telefonica tra New York e il Viola Park. Dove, a ieri sera, la Fiorentina non aveva ancora preso una decisione sul futuro di Stefano Pioli, ancora allenatore ma solo sulla carta.
Oggi, a meno di clamorose sorprese che a questo punto non possono essere escluse, dovrebbe arrivare l'esonero. Poi la scelta dovrebbe ricadere su D'Aversa. Il tutto mentre con la tra cavalcate e dolori vittoria ieri del Genoa la Fiorentina è crollata all'ultimo posto solitario.
