L’Inter spazza via le nuvole, il Corriere della Sera: "Sempre più inarrestabile"
L’Inter spazza via le nuvole e ritrova il sole dei giorni belli: in cima alla Champions, a punteggio pieno dopo tre partite, come Psg e Arsenal, in attesa di Bayern, Real e Qarabaq, si legge sul Corriere della Sera. La girata di Dumfries e il tiro arcuato di Lautaro prima dell’intervallo sistemano una partita che, almeno per i primi 45’, assomiglia più a un dipinto surrealista di Magritte che a un capolavoro fiammingo. Il rigore di Calhanoglu a inizio ripresa, assegnato con la Var per un fallo di mano di Mac Allister che salta su Lautaro, riporta invece tutto definitivamente nel solco della normalità e della settima vittoria di fila dei nerazzurri tra campionato ed Europa.
