La Roma cade a San Siro e La Gazzetta dello Sport titola: "StraMilan"
"StraMilan" è il titolo con cui si apre l’odierna edizione de La Gazzetta dello Sport, oggi in edicola, in merito alla vittoria di ieri sera da parte dei rossoneri contro la Roma. Il Milan ha sconfitto la Roma di Gasperini, l’ha agganciata al secondo posto, dove staziona anche l’Inter, a un solo punto dal Napoli capolista. Vittoria strappata col cuore e con una rabbia agonistica che la Roma non è riuscita a pareggiare.
Nel primo tempo Allegri non si è vergognato di lasciare il pallone agli avversari, in attesa della ripartenza buona di Leao che ha mandato in gol Pavlovic. Partita show a San Siro: Leao incanta, a meno di dieci minuti dalla fine Maignan para il rigore a Dybala, che si fa male.
Editoriale di Enzo Bucchioni Leao esalta il Milan. Rossoneri allegriani: carattere e contropiede. Roma acerba, Maignan para il rigore, flop Dybala. Brivido Inter. Ammucchiata scudetto. Pioli out
