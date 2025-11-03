1-0 rossonero alla Roma, il QS in apertura: "Il Milan di Max alza la cresta"
"Il Milan di Max alza la cresta" scrive quest'oggi il QS in apertura. Vittoria per 1-0 nel posticipo domenicale a San Siro contro la Roma, Milan secondo in classifica: agganciata la squadra di Gasp (e l'Inter di Chivu) grazie al gol di Pavlovic. Nel finale decisivo anche il portiere Maignan che ha respinto un calcio di rigore a Paulo Dybala.
Vittoria nerazzurra - "Tanta Inter quanto basta: Chivu passa con il brivido": 2-1 per l'Inter in casa dell'Hellas Verona. Al bellissimo gol di Zielinski su schema da calcio d'angolo battuto alla perfezione da Calhanoglu risponde Giovane. Poi nel finale è decisiva l'autorete di Frese su cross di Barella. Nerazzurri secondi a -1 dal Napoli capolista.
L'addio - "Addio Galeone, il profeta di un calcio romantico". È scomparso ieri all'età di 84 anni Giovanni Galeone, figura iconica del calcio italiano, recentemente ricoverato all’ospedale di Udine a causa di una lunga malattia. Le sue condizioni di salute, peggiorate nel corso delle ultime settimane, lo avevano portato sotto cure intensive e dialisi, complicando ulteriormente il suo quadro clinico.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.