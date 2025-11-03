Il Milan batte la Roma, fa festa il Napoli. Il Mattino in apertura: "Gli Azzurri soli al comando"
"Gli Azzurri soli al comando" scrive Il Mattino in apertura quest'oggi. Scongiurata la possibilità di sorpasso della Roma dopo il pareggio interno degli Azzurri di Antonio Conte contro il Como di Cesc Fabregas grazie al successo del Milan contro i giallorossi.
Ieri sera a San Siro nel posticipo domenicale, vittoria per 1-0 del Milan contro la Roma: decisivo un gol del difensore Pavlovic innescato da Rafa Leao dopo uno sprint in velocità. Nel finale Paulo Dybala ha fallito la possibilità del pareggio con un rigore respinto da Maignan.
Ora per il Napoli è testa alla Champions League. La formazione di Antonio Conte scenderà in campo domani alle 18.45 al Maradona per affrontare i tedeschi dell'Eintrach Francoforte.
