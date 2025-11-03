Gabbia felice che Maignan e Leao siano rimasti al Milan: "E un plauso anche ai nuovi"

Matteo Gabbia, difensore del Milan, ha parlato ieri sera al termine della partita vinta 1-0 dalla sua squadra contro la Roma. Di seguito le dichiarazioni del centrale rossonero a Sportitalia.

Come prima domanda, a Gabbia è stato chiesto se la vittoria del Milan sulla Roma può segnare l'avvio di un nuovo ciclo per il Diavolo: "Mah, non lo so. Dobbiamo essere lucidi: sicuramente dobbiamo avere l'ambizione che questi punti diano slancio ma anche essere pacati che sono tre punti come possono essere quelli di sabato prossimo. Come dice il mister la cosa più importante è avere lucidità e calma di analizzare le partite, oltre che essere ogni giorno a Milanello con entusiasmo".

Quindi Gabbia ha parlato anche di due grandi protagonisti di ieri sera come Leao e Maignan: "Sono felice che alcuni compagni siano rimasti: siamo davvero un gruppo sano. Oltre che ottimi giocatori ci sono ragazzi eccezionali. E anche i nuovi, va fatto un plauso al direttore, quelli che ha preso sono ottimi giocatori e persone perbene".