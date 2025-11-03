Il Pisa spaventa il Torino, La Stampa: "Un pareggio tra errori e reazioni veementi"

"Il Pisa spaventa il Toro: 2-2" è il titolo che si legge nel taglio alto della prima pagina de La Stampa oggi in edicola. Il quotidiano però si domanda se sia un punto guadagnato o un’occasione sciupata.

Il Toro si interroga su questo 2-2 casalingo contro il Pisa, in cui c’è dentro tutto e il suo contrario: dagli errori grossolani dei difensori, che di fatto hanno regalato il doppio vantaggio toscano dopo 29 minuti con la doppietta dell’incredulo Moreo, alla reazione veemente che ha permesso di pareggiare i conti prima dell’intervallo, senza dimenticare i segnali positivi arrivati dalla coppia Adams-Simeone e anche una certa apatia nella ripresa, dove sono venute a mancare le forze ai granata. Da qui riparte il Toro nella sua settimana santa, quella che porta al derby di sabato allo Stadium.