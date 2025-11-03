Roma ko con il Milan e il Romanista titola: "Fa male: c'è rabbia e rammarico"
"Fa male" è il titolo con cui si apre il Romanista oggi dopo la sconfitta dei giallorossi a San Siro contro il Milan. Per un tempo la Roma sembra avere in mano il pallino del gioco, spreca qualche occasione di troppo, e nel momento migliore la partita viene sbloccata dal Milan con un lampo di Leao che trova Pavlovic in area di rigore e all'intervallo la squadra di Gasperini si trova sotto.
Alla ripresa la Roma sbanda, il Milan però non raddoppia, crea e sbaglia tanto. Poi l'occasione dal dischetto, Dybala sbaglia il rigore del pari, si fa ipnotizzare da Maignan, e si fa male. In casa giallorossa c'è tanta rabbia e rammarico, ma il futuro non sembra solo un'ipotesi.
