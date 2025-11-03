Serie B, i migliori portieri dopo l'11ª giornata: Jorones davanti a Pigliacelli e Klinsmann

Si è chiusa l'undicesima giornata del campionato di Serie B tra conferme e sorprese. Il trittico di testa, composto da Modena, Monza e Frosinone non sbaglia un colpo e vincono le rispettive sfide. Cade, invece, il Cesena, contro un Bari al secondo successo consecutivo. Torna alla vittoria anche il Palermo, schiantando 5-0 il Pescara. In coda successo fondamentale del Mantova nello scontro diretto in casa della Sampdoria.

Torna puntuale lo speciale di TuttoMercatoWeb.com dedicato ai migliori giocatori per media voto dopo ogni giornata, questa la classifica dei migliori portieri del campionato cadetto dopo l'undicesima giornata. Nel dettaglio il nome del giocatore, la squadra di appartenenza, la media voto ed il numero di presenze:

Classifica Portieri

1. Joronen (Palermo) 6.55 (10)

2. Pigliacelli (Catanzaro) 6.45 (11)

3. Klinsmann (Cesena) 6.41 (11)

4. Cerofolini (Bari) 6.40 (10)

5. Motta (Reggiana) 6.32 (11)