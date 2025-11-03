TMW Koopmeiners difensore? Già visto all’AZ. Jansen: "Così aiuta nella costruzione dal basso"

Pascal Jansen, oggi alla guida del New York City FC, ha allenato Teun Koopmeiners all'AZ Alkmaar e già a quell'epoca era solito schierarlo in difesa. Ce l'ha raccontato lui stesso nell'intervista rilasciata a TMW due giorni dopo la vittoria di Cremona, sottolineando come e perché la mossa di Spalletti possa portare novità positive al gioco della Juventus. "È stato formato come centrocampista, ma nelle giovanili aveva giocato anche da difensore centrale che si alzava in mezzo al campo. Con la prima squadra dell'AZ io stesso l’ho utilizzato in un ruolo simile in alcune partite, anche se in una linea a quattro difensori", ricorda il tecnico olandese.

Non l'ha sorpresa quindi Spalletti?

"Ha sorpreso voi, non certo me. Teun è un giocatore molto versatile, questa mossa non mi meraviglia. La Juventus aveva bisogno di più qualità, struttura e stabilità nella costruzione dal basso: è proprio ciò che Teun può dare alla squadra di Spalletti".

Per mister Jansen, insomma, nessun azzardo.

"Nel nostro AZ avevamo fasi di costruzione a tre, di conseguenza penso che possa gestire bene un sistema con tre centrali. Sarà interessante vedere come verrà usato in fase di non possesso, ma Spalletti conosce Teun molto bene: lo voleva già al Napoli e gli ha dato subito fiducia".

Koopmeiners può dunque ancora riprendersi la Juve secondo lei?

"L’ho sempre detto: è un ottimo giocatore. A Torino sono cambiate molte cose da quando è arrivato, ma se Spalletti riuscirà a riportare equilibrio e serenità nell'ambiente, sono certo che Koopmeiners potrà tornare ai suoi migliori livelli e aiutare la squadra a crescere".

Rileggi qui l'intervista integrale di TMW all'ex allenatore di Koopmeiners