Il Milan lotta e batte la Roma, il Corriere della Sera: "Il Leao show gela i giallorossi"

"Il Milan lotta e batte la Roma" è il titolo che si legge nel taglio alto della prima pagina del Corriere della Sera. La storia del primo tempo tra Milan e Roma dice che i giallorossi si sono illusi e sono stati gelati da uno show in contropiede di Leao, concluso da Pavlovic in versione centravanti, che fa esplodere San Siro dopo tre pareggi nelle ultime quattro partite.

Va però detto che nel secondo tempo i rossoneri hanno pienamente legittimato il successo, sprecando occasioni su occasioni e dominando, salvo poi andare a un centimetro dalla beffa e venendo salvati da un super Maignan, che respinge un rigore nel finale a Dybala. Risultato: Allegri raggiunge a quota 21 punti Inter e Roma, a -1 dal Napoli capolista. Una prova di carattere per il Milan, nonostante le assenze di Rabiot e Pulisic, che si stanno dannatamente facendo sentire. Sabato a Parma potrebbe rientrare almeno l’americano.